La llamada de Pedro Sánchez con Marc Giró en ‘Lo de Évole’: “Que no te cambie el tiempo”

El programa de La Sexta puso en comunicación al presidente del Gobierno con el presentador tras su fichaje por Atresmedia. “¿Crees que ha sido ‘ghosting’? ¿Tendría que haberte llamado?”, dijo Giró

Marc Giró está a punto de estrenar su programa en La Sexta, Cara al show, su debut en Atresmedia tras su fichaje procedente de RTVE. En plena ronda de entrevistas por los principales programas del grupo, este domingo recaló en Lo de Évole, con una entrega doble en la que charló con Jordi Évole en su club de lectura, mientras le tomaban medidas para un traje, tomando la merienda y mientras recorrían Cornellá. El programa tuvo 1.251.000 espectadores de media y un 9,6% de cuota de pantalla.

El momento álgido del programa llegó con una llamada de Évole al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Con Marc tenía ganas yo de hablar”, dijo el presidente al otro lado del teléfono. Aseguró que se enteró de la salida de Marc Giró de RTVE por la prensa, a lo que el presentador respondió con humor: “¿Crees que ha sido ghosting? Tendría que haberte llamado?“.

Sánchez se congratuló de que la televisión pública “se ha convertido en un trampolín de talentos”. “La televisión pública habrá sido para mí un trampolín, pero yo también he sido un trampolín para ella”, respondió Giró. El presidente le deseó suerte en la nueva etapa. “Que no te cambie el tiempo porque lo que transmites es autenticidad, es valentía”, añadió.

Giró le invitó a su programa, propuesta que Sánchez aceptó. En la charla, Évole también preguntó por posibles relevos de Giró en RTVE, y propuso fichar a Iker Jiménez, a lo que Sánchez prefirió no responder: “Iba a decir una barbaridad”. Giró aprovechó la mención a Iker Jiménez para sugerirle a Sánchez que acuda a entrevistas con Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Carlos Herrera o Alsina.

La charla derivó hacia temas más políticos con una pregunta de Giró: “¿Es verdad que cuanto más de izquierdas eres, a nivel incluso internacional, mejor te va y mejor nos va a todos, compañero?“. En su respuesta, Sánchez habló del desdibujamiento de las etiquetas políticas y defendió que las posiciones progresistas representan hoy el ”sentido común".

Tras colgar, Évole y Giró comentaron qué titulares aparecerían al día siguiente en la prensa y cómo se les calificaría de “sanchistas”. “Hombre, no nos lo vamos a comer, porque me pones al teléfono a Pedro Sánchez y ¿qué quieres? ¿Que lo mande a tomar por culo? He sido educado", dijo Giró.

Antes de la llamada, Giró había explicado por qué tomó la decisión de abandonar RTVE. “Ahora están en un momento espléndido, pero mi equipo y yo hemos estado en un momento difícil de TVE. Sin director, con un lío de presidentes, el consejo a la greña... Es una gran etapa la actual, pero el camino ha sido difícil y, posiblemente, yo tenía una herida que tenía que curar fuera de TVE”.