El actor Nicholas Brendon, Xander de ‘Buffy, cazavampiros’, muere a los 54 años

Su papel en las siete temporadas de Buffy, cazavampiros lanzó al actor Nicholas Brendon a la fama. Interpretó al personaje de Alexander Lavelle Harris, Xander, amigo de la protagonista, Buffy Summers, a quien ayuda en sus aventuras. Su familia ha hecho público un comunicado en el que anuncia la muerte del actor de 54 años acaecida el viernes por causas naturales mientras dormía.

“La mayoría de la gente conoce a Nick por su trabajo como actor y los personajes que encarnó a lo largo de los años”, explica la familia del intérprete antes de referirse a su trabajo como artista visual, y su pasión por esta disciplina en los últimos años. “Era apasionado, sensible y se sentía constantemente impulsado a crear. Los que de verdad le conocieron saben que su arte era un reflejo de quién era. No es ningún secreto que tuvo complicaciones en el pasado, estaba medicado y seguía un tratamiento para afrontar su diagnóstico y miraba al futuro con optimismo”. La familia pide que se respete su privacidad y destaca la “intensidad, imaginación y corazón” que definió a Brendon.

El actor, que ha participado en otros proyectos televisivos como Mentes criminales o la adaptación del libro de memorias de Anthony Bourdain en la que participó junto a Bradley Cooper, se centró en el arte y la pintura desde 2021. En 2023 reveló que había sufrido un infarto y que padecía una enfermedad congénita de corazón. También se había sometido a varias cirugías de espalda.

En la treintena Brendon hizo públicos sus problemas con el abuso de sustancias y la enfermedad mental. Fue arrestado varias veces, y llevado ante la justicia entre otros cargos por violencia doméstica, un caso que acabó con el actor admitiendo ser culpable y aceptando tres años de libertad condicional.

Nacido en Lo Ángeles, y con un hermano gemelo que participó en dos episodios de Buffy, Brendon quiso dedicarse al baseball antes de que la interpretación acabara por seducirle. Logró superar problemas de habla y tartamudez que tenía desde la infancia gracias a la actuación, y su personaje de Xander de alguna manera logró poner de moda a los pringados o chicos menos populares. Xander era ese personaje graciosillo e inocente de la serie, el único que no desarrolla poderes sobrenaturales pero siempre está dispuesto a ayudar. Un papel similar interpretó más tarde Nicholas Brendon en ‘Mentes criminales’, haciendo de informático ‘nerd’ y novio de Penélope.