No te saltes los anuncios: Mediaset bloquea el avance rápido de sus contenidos en diferido

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

[Esta pieza es una versión de uno de los envíos de la newsletter semanal de Televisión de EL PAÍS, que sale todos los jueves. Si quiere suscribirse, puede hacerlo a través de este enlace].

Uno de los servicios más útiles que ofrecen las operadoras de televisión de pago es la posibilidad de recuperar cualquier programa de los últimos siete días. Otro es la opción de empezar a ver desde el principio un programa que ya se ha iniciado y al que te conectas tarde. La posibilidad de moverse adelante y atrás en el programa (control del directo) es una posibilidad que la tecnología nos ofrece y que nos facilita la vida: si llegas tarde a una emisión, si te llaman en mitad y no puedes seguir prestando atención, si quieres saltarte la presentación de un concurso que ya te sabes, solo tienes que dar al botón y listo. Sin embargo, hay quienes en lugar de dar pasos adelante y aportar herramientas al espectador para acceder de forma más cómoda y sencilla al contenido, prefieren caminar en sentido contrario.

Lo que creía que era un problema técnico de mi descodificador de Movistar con los canales de Mediaset es, en realidad, una nueva limitación que afecta a todos los clientes de la televisión de Movistar y que ya estaba en otros operadores: el espectador no puede avanzar rápido en las emisiones de los canales de Mediaset. Es una decisión que afecta al visionado a través de la opción de los Últimos siete días y a las grabaciones de estos canales (Telecinco, Cuatro, FDF, Boing, Divinity, BeMad y Energy). Tampoco se puede avanzar si se empieza a ver el programa desde el principio mientras se está emitiendo.

En Movistar, esta opción se activó, a petición de Mediaset, el 16 de febrero, pero en Orange llevan desde 2022 sin poder pausar los canales de Mediaset, ni avanzar rápido ni rebobinar. En Vodafone, la posibilidad de avanzar rápido se bloqueó en mayo de 2024. Es un requisito que impone el grupo en sus acuerdos de distribución y que afecta a las reproducciones desde los descodificadores. De momento, en la aplicación de Movistar sigue la opción de avanzar en sus programas, aunque el control es menos preciso que el que se hace desde el descodificador.

De esta forma, Mediaset se asegura de que los espectadores vean sus programas completos y que, por tanto, vean los anuncios. Otra opción para ver el contenido de esos canales es acudir a su plataforma, Mediaset Infinity, donde gran parte de los programas están disponibles de forma gratuita con interrupciones para anuncios: mientras que las emisiones se pueden adelantar o rebobinar, en la publicidad esa opción está bloqueada. En la versión de pago de la plataforma no hay interrupciones publicitarias.

Una imagen de la primera gala de 'Supervivientes 2026'.

Cuento mi caso personal. Soy seguidora de Supervivientes, pero me había ido descolgando por la duración de las galas y los largos tramos con debates o discusiones que no me interesaban. En los últimos años, había dado con la fórmula para adaptar el programa a mi vida. Si la gala empezaba a las 22.00, yo conectaba a las 23.00 a través de Movistar, ponía el programa desde el principio y saltaba anuncios y tramos de presentaciones o discusiones, hasta que me reconectaba con el tiempo real de emisión del programa. Me iba a la cama a una hora aceptable para poder descansar, y al día siguiente, retomaba la emisión donde me había quedado, acelerando algunos tramos para poder comprimir el resto en mi tiempo disponible.

Con el regreso del programa, me disponía a hacer lo mismo, pero no podía avanzar en Movistar. Pensé que era problema del descodificador y opté por ver en tiempo real lo que pude. Me perdí más de medio programa. El domingo volví a intentarlo y la frustración me llevó a buscar información. ¿Era la única a la que le pasaba? Ahí descubrí que algunos medios ya habían publicado este cambio y que en foros de Movistar se comentaba lo que ocurría desde hacía semanas. ¿Cuál fue mi solución? Dejé de verlo. Lo que han conseguido, al menos en mi caso, no es que vea todo el programa sin saltarme nada, es que, simplemente, no lo vea. Probaré con la app de la smart tv, pero las opciones para avanzar y retroceder son menos precisas. Y esta es una solución para mí, pero no todo el mundo tiene smart tv. Lo que no haré es regresar a una forma de ver este programa que ya había abandonado, sobre todo porque sus horarios no son compatibles con la vida.

Ni es algo nuevo ni se limita a las plataformas de pago. En LovesTV, servicio gratuito de televisión híbrida que impulsaron RTVE, Atresmedia y Mediaset y que tiene disponible la programación de los últimos siete días de sus canales, tampoco se permite avanzar rápido si se elige la opción de ver desde el principio, y ocurre con todos los canales, no solo los de Mediaset. Y en el caso de ver un programa por la opción de los últimos siete días, sí se puede adelantar la emisión pero no los anuncios. Pero dado el liderazgo de Movistar en este terreno, es ahora cuando afecta a más usuarios.

Contactados por EL PAÍS, Movistar confirma la información publicada y Mediaset prefiere no hacer comentarios sobre los motivos o si será temporal. El resultado es que Mediaset parece que, en lugar de avanzar hacia fórmulas que permitan adaptar la televisión de siempre al consumo actual, ha optado por limitar la libertad que sí permite la tecnología y condicionar el visionado a un consumo lineal incluso en diferido. Es comprensible que no quieran que su publicidad pierda visitas, pero quizá se puedan estudiar otras fórmulas (integrarla en la pantalla, bloquear el avance rápido solo durante las pausas publicitarias… o echándole imaginación), en lugar de expulsar a unos espectadores que, por otro lado, están pagando a la plataforma por ese servicio.

Porque será por oferta televisiva hoy en día: si no me lo pones fácil, tengo otras 100 alternativas para ver. El espectador no será el principal perjudicado.