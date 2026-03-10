Mario Rodríguez releva a Cristina Garmendia en la presidencia de Mediaset España

Tras el abandono de la presidencia de Mediaset España que Cristina Garmendia anunció el pasado viernes “por decisión propia”, el consejo de administración del grupo propietario de cadenas televisivas privadas como Telecinco y Cuatro ha designado este martes a Mario Rodríguez, el hasta ahora director general corporativo y de relaciones institucionales en la compañía, como sucesor en el cargo. Mientras que la ex-ministra de Ciencia e Innovación con el segundo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero inicia “una nueva etapa” vinculada a su actividad en otras empresas e instituciones tras casi dos años en el cargo, Rodríguez toma las riendas de la filial española del grupo de comunicación al que lleva vinculado desde 1998.

La formación jurídica del nuevo presidente de Mediaset España, licenciado en Derecho Empresarial por ICADE y Máster en Dirección Jurídica de Empresas por el Instituto Libre de Derecho y Economía, le ha llevado a desarrollar una trayectoria interna proyectada hacia el marco regulador del sector audiovisual y de gobierno corporativo, así como de representación institucional. Así lo aclara la compañía en el comunicado sobre su nombramiento. Y añade que “ha participado activamente en los principales hitos que Mediaset España ha afrontado, desde su salida a Bolsa hasta la adquisición de Cuatro y el otorgamiento de las sucesivas licencias de TDT de las que es titular Mediaset España”.

Fuentes conocedoras del relevo en la presidencia recalcan el papel institucional que Rodríguez ha jugado desde su incorporación a Mediaset España, así como el asesoramiento a presidentes anteriores que ha realizado como secretario del consejo de administración durante más de 20 años. Mientras que los dos inmediatos predecesores fueron sendos perfiles de destacada proyección pública como el financiero Borja Prado y la ex-ministra Garmendia, el caso de Rodríguez es el de una persona con larga trayectoria interna y cuyo papel en la presidencia aspira a jugar gran papel institucional. Las funciones del día a día en el grupo permanecen en el consejero delegado, Alessandro Salem.

El nuevo nombramiento llega después del abandono de Garmendia anunciado el pasado viernes, el día después de que el consejo de administración de MFE-Media For Europe, conglomerado transnacional al que pertenece Mediaset España, reestructurase toda su alta dirección. Un movimiento que ha supuesto el ascenso de Pier Silvio Berlusconi, hijo del ex-primer ministro italiano fallecido Silvio Berlusconi, como presidente de esta compañía con intereses en Italia, España y Alemania.

La nueva estructura internacional de MFE-Media For Europe, cuya sede social está en Países Bajos, aspira a evolucionar “de un holding de control financiero a una sociedad de comunicación operativa, capaz de coordinar y dirigir directamente sus empresas en todos los países”. Entre los retos inmediatos que afronta su filial española —propietaria de siete canales de Televisión Digital Terrestre (TDT), una plataforma de contenidos a la carta, diversas productoras y una división publicitaria— está la grave crisis que arrastran las emisiones en abierto de Telecinco, buque insignia de Mediaset España.