Cristina Garmendia abandona la presidencia de Mediaset España por decisión propia

El grupo propietario de Telecinco y Cuatro nombró hace dos años a la exministra de Ciencia e Innovación con el segundo Gobierno socialista de Zapatero como sucesora del financiero Borja Prado

Cristina Garmendia ha anunciado que abandona por decisión propia la presidencia de Mediaset España. En un comunicado hecho público este viernes por el grupo de comunicación italiano propietario de las cadenas de televisión Telecinco y Cuatro, la exministra de Ciencia e Innovación con el segundo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero anuncia que “es el momento de iniciar una nueva etapa”. Garmendia fue nombrada para el cargo en mayo de 2024 en un movimiento empresarial de calado político del consejo de administración, con el que sustituyó en la presidencia al financiero Borja Prado.

Garmendia ha estado vinculada durante ocho años a Mediaset España, primero como consejera independiente y como miembro y presidenta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad. Los dos últimos años ha sido presidenta del consejo de administración, un periodo en el que las audiencias de Telecinco no han logrado superar la grave crisis que arrastran sus emisiones en abierto. La ya expresidenta de Mediaset España asegura que en la nueva etapa que abre pretende centrarse en otros ámbitos de su actividad profesional.

Doctora en Biología Molecular y MBA por el IESE, empresaria y presidenta de la Fundación Cotec para la innovación —además de consejera en diversas compañías como Caixabank y asesora de diversas instituciones—, Garmendia añade en el comunicado sobre su decisión: “Lo hago desde el convencimiento y la tranquilidad de saber que Mediaset España avanza con firmeza como uno de los principales grupos audiovisuales españoles y, como parte de MFE-Media For Europe, hacia un prometedor horizonte en el ámbito paneuropeo”.

Mediaset España ha anunciado la decisión de Garmendia al día siguiente de que el consejo de administración de MFE-Media For Europe, el imperio mediático transnacional al que pertenece y está en manos de los herederos del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, decidiera encumbrar a Pier Silvio Berlusconi como presidente de este conglomerado con intereses en Italia, España y Alemania.

El vástago del fallecido Berlusconi ejercía hasta ahora como consejero delegado en la compañía, y al hilo de la reestructuración de su directiva ha afirmado que “esta nueva organización permitirá al grupo integrarse a nivel internacional”. MFE-Media For Europe tiene su sede en Países Bajos y es propietario al 100% del capital de Mediaset y Mediaset España, así como del 75,61% de la cadena alemana ProSiebenSat.1. Su nueva estructura aspira al “paso de un holding de control financiero a una sociedad de comunicación operativa, capaz de coordinar y dirigir directamente sus empresas en todos los países".