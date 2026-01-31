Ir al cine. Vale. ¿Pero qué te ofrece?

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Hicieron un documental sobre mi nada humilde persona, que me pareció cariñoso y muy aceptable, pero al que colocaron un título que me da grima. Se llamaba El crítico. Nunca busqué una definición romántica al oficio con el que me he buscado el pan, pero jamás podré identificarme con eso tan prosaico, ampuloso, melifluo, de ejercer de crítico. Me parecería aún menos ofensivo que me calificaran como un político, un traficante, un proxeneta, un director de la banca, un ejecutivo de las tecnologías, esas profesiones tan provechosas.

Se me ocurren tamaños delirios observando con desgana, ni siquiera con estupor, las calificaciones que otorga la crítica de cine, pero también las academias, los festivales, templos que exaltan algo tan insustancial como que la nada nadea, otorgando bendiciones y éxtasis perrunos ante películas que me provocan aburrimiento o exclusiva vergüenza, regidas por lo políticamente correcto, por las convenciones mayoritariamente subvencionadas, por lo que conviene decir y hacer, por lo previsible, por la fatuidad que bendice el orden. ¿Qué gran arte se ha creado con los principios ideológicos, con el buen rollo?

Testifico el éxtasis de Hollywood, de la Academia española, de todas las academias del mundo civilizado ante películas fatuas, pretenciosas, incapaces de transmitir un poco de emoción, ni siquiera de interés a los amantes no circunstanciales, sinceros, del gran cine de siempre. Qué aburrimiento latente el que inunda las salas después de la pandemia. Ninguna época me ha parecido tan vacía.

Y constato que le otorgan infinitas nominaciones a los Oscar, que alguna vez fueron justos, acomodaticios en otras ocasiones y últimamente delirantes a una película que se titula Los pecadores. Sospecho que las hay mejores en la historia del cine para recibir tan abusivos agasajos.

Pero es muy curiosa. El arranque es bueno, posee atmósfera, explica lo que significaba el blues en el Mississippi durante los años treinta. Y después aparecen los vampiros. Duran excesivo tiempo. El final es muy bueno. Y me digo: “He estado entretenido, posee factura, también atmósfera”. Pero me planteo: “¿Es esto lo mejor que puede ofrecer el cine actual?“. Vale. No se fíen de los críticos, incluido yo.