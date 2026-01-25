Segunda parte del ‘procés’, solo en Filmin
‘Ícaro’ parece, en efecto, un vídeo de propaganda, pero no contiene nada que no deba ser dicho o que incurra en delito
Ha de ser cierto eso de que las brasas del procés ya no queman y la Cataluña de 2026 vive en paz política, porque los que siempre encuentran agravios han tenido que buscarlos en las tripas más profundas de Filmin, hasta un documental ignoto titulado Ícaro. Lo han sacado del fondo y lo han aventado al aire de la indignación. Las huestes indepes de las Navidades pasadas pintarrajearon después la sede de la plataforma catalana y se dieron de baja en pequeñas masas, en protesta por el delito de alta traición que Jaume Ripoll cometió al contratar esa producción.
Ícaro es un episodio largo de Cops —aquel docureality de los 90 con escenas chungas de patrullas policiales, cuando aún no los llamábamos docurealities y el género estaba recién estrenado— bastante malo, reiterativo, amarillista, subido de azúcar y narrativamente pobre. Su único mérito, y no es menor, es el metraje de planos inéditos sobre los disturbios de Barcelona en octubre de 2019: un material de gran valor histórico que merecería un envoltorio adecuado y que habría pasado inadvertido si un grupo de tuiteros con síndrome de abstinencia de liarla gorda y nostalgia de barricadas no nos lo hubiese puesto delante.
No entiendo el enfado ni el acto de contrición de Ripoll ante Jordi Basté en una entrevista en su programa de RAC1, donde dijo que no habría colgado la película si la hubiese visto antes. Que se contrata a bulto y que los jefes de las plataformas no ven todo lo que programan es de cajón, como lo es también que el catálogo de Filmin está bien surtido de documentales mucho peores, de calidad ínfima, que se codean con obras maestras. Como en cualquier cine español se rozan hoy Valor sentimental y Abuela tremenda, y ustedes deciden cuál es la obra maestra y cuál el bodrio. ¿Va a retirar Filmin toda la basurilla que ofrece o solo la que cabrea a los de los boicots mafiosos?
La peli es malilla y un pelín tramposa. Parece, en efecto, un vídeo de propaganda producido por la propia policía, pero no contiene nada que no deba ser dicho o que incurra en delito. Ni siquiera veo que pueda alguien sulfurarse. Aburrirse, sí. Pero ¿cabrearse de ese modo? ¿Por qué? Si el testimonio subjetivo y libre de un puñado de agentes que recuerdan una semana de sus vidas es insultante para una parte de la sociedad, habrá que revisar a fondo qué entendemos por insulto.
