Filmin, tras el boicot por el documental sobre los altercados del ‘procés’: “Programar una película no equivale a suscribir su enfoque”

La programación en Filmin del documental Ícaro: la semana en llamas ha desatado una campaña de boicot promovida a través de las redes sociales. “Programar una película no equivale a suscribir su enfoque”, ha manifestado la plataforma, creada en 2007, con sede en Barcelona. El reportaje documental da voz a diversos agentes y mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), conocidos como antidisturbios, de la Policía Nacional. “Teníamos la sensación de que aquello era una guerra, y en una guerra el enemigo busca bajas, cuantas más bajas mejor”, resume uno de los entrevistados sobre los duros altercados que se vivieron durante una semana en la ciudad de Barcelona, después de la sentencia del año 2019 que condenó a los líderes del procés a penas de prisión.

Ícaro, dirigido por Elena G. Cedillo y Susana Alonso, data de 2022 per se estrenó por primera vez el pasado 9 de enero. El documental estará en la plataforma hasta el 31 de enero, sin que ni siquiera sea una de las películas recomendadas cuando se accede a la aplicación. “Es una incorporación por tiempo limitado”, incide el comunicado, y se debe a motivos de derechos de autor, según ha aclarado un portavoz, que asegura que la retirada, tan solo tres semanas después de su estreno, ya estaba programada así desde el primer momento. Filmin no ha aclarado el número de bajas que ha sufrido debido al estreno del documental. “Es todavía demasiado pronto para saber el volumen”, ha asegurado ese mismo documental.

Ícaro da voz a distintos policías antidisturbios, exclusivamente de la Policía Nacional, destinados a Barcelona, y procedentes de lugares como Galicia, Sevilla o Valencia. En primeros planos, y con imágenes que no se habían visto hasta el momento, grabadas por policías en el terreno y por el helicóptero policial, narran lo que supuso la semana de altercados más graves que se recuerdan en Cataluña en los últimos años. Repasan el asedio al aeropuerto de El Prat -“Nos quieren matar, esto está complicado”, rememora una agente-, en la plaza de Urquinaona, ante la Jefatura Superior de Policía, o en la defensa de la Delegación del Gobierno o del Departamento de Interior.

Los policías explican su experiencia aquellos días en Barcelona, ante los disturbios más graves a los que dicen haber hecho frente nunca. “No era gent de pau, era gente agresiva, muy violenta, muy organizada”; “Los manifestantes venían preparados para la lucha callejera en el más amplio sentido de la palabra”; “El objetivo somos nosotros, ya no hay protesta, hay odio” o “teníamos la sensación de que aquello era una guerra, y en una guerra el enemigo busca bajas, cuantas más bajas mejor”, indican los distintos policías. Los agentes también inciden en la polarización de la sociedad catalana: “Para uno eres las fuerzas de ocupación y, para otros, eres prácticamente el ejército americano liberando Francia en la Segunda Guerra Mundial”.

“Filmin no cesura películas por su orientación ideológica”, ha manifestado el director editorial de Filmin, y cofundador de la compañía, Jaume Ripoll. Y ha insistido en que el cine “no debe servir para confirmar lo que ya pensamos, sino también para ayudarnos a mirar de frente aquello que nos incomoda, con espíritu crítico”. Pese a todo ello, ha insistido en que es consciente de que “los hechos de octubre de 2019 siguen siendo una herida abierta en la sociedad catalana”. Y añade que entienden “el malestar y las críticas” que ha suscitado el estreno del documental.