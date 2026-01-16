‘No somos nadie’, el programa heredero espiritual de ‘Sálvame’, terminará el 30 de enero
El canal Ten y la productora La Osa han acordado poner punto final al espacio que presentaban María Patiño y Carlota Corredera
No somos nadie, el programa diario que emite Ten y produce La Osa Producciones Audiovisuales, terminará el 30 de enero. El anuncio ha llegado en un comunicado conjunto enviado por la productora en el que anuncian, además, que ambas empresas abren ahora un nuevo “periodo de colaboración creativa”. “Este cierre de ciclo responde a la voluntad de ambas partes de evolucionar hacia nuevos proyectos”, dice la nota.
El programa arrancó en septiembre de 2025 como heredero de Ni que fuéramos, el espacio que recuperó el universo de Sálvame primero para las redes sociales y, poco después, para la televisión generalista en el canal de la TDT Ten. María Patiño era su presentadora de lunes a jueves, en lo que fue su regreso al formato tras la aventura fracasada que fue La familia de la tele en La 1. Los viernes se hacía cargo del programa Carlota Corredera. En sus inicios, Belén Esteban y Kiko Matamoros estaban entre sus colaboradores, pero ninguno de los dos continuaba en él.
El canal y la productora aseguran en el comunicado que ahora trabajarán juntos para explorar “nuevas narrativas en diferentes franjas horarias”. “Ambas compañías están analizando diferentes opciones y formatos que permitan a Ten TV seguir incorporando contenidos en directo de actualidad y entretenimiento, siempre bajo la premisa de la innovación y la adaptación a las demandas actuales de la audiencia”, dice el anuncio.
🐻DECLARACIÓN OFICIAL sobre el final del programa NO SOMOS NADIE en @TENtv y @CanalQuickie el próximo 30 de enero pic.twitter.com/5y1izRxd4B— LA OSA (@laosatv) January 16, 2026
Desde La Osa, compañía propiedad de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, han aprovechado para hacer balance de esta etapa. “No somos nadie, junto a los formatos que le han precedido en esta etapa, han sido una pieza clave en el proceso de transformación de La Osa. Su final responde a una decisión consciente de cerrar un ciclo para consolidarse, sin ataduras ni inercias pasadas, como una productora independiente que hoy trabaja desde la libertad empresarial y en plena autonomía creativa”, dicen sobre lo que parece apuntar al fin de una era para la productora, que tiene entre sus proyectos en activo Directo al grano y Malas lenguas, ambos con buenos datos de audiencia en TVE.
“La televisión y sus códigos cambian constantemente. Hoy, La Osa Producciones Audiovisuales gestiona proyectos dentro de marcos altamente exigentes, desde una mirada contemporánea de la televisión y responsable con su función social. Se abre una etapa de madurez empresarial que la productora afronta con la voluntad de explorar nuevas narrativas, impulsar formatos adaptados a la demanda de los espectadores y seguir contribuyendo al crecimiento del sector audiovisual”, añaden los productores.
