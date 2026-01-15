El actor Ryan Hurst será Kratos en la adaptación a serie de ‘God of War’, una de las sagas más famosas del mundo de los videojuegos

Ryan Hurst será Kratos en la adaptación a serie de God of War, una de las sagas más famosas del mundo de los videojuegos. El actor estadounidense, conocido por sus papeles en Sons of Anarchy, Titanes y The Walking Dead, entre otros, será el protagonista de este viaje épico por la mitología nórdica lleno de batallas feroces y mundos de ensueño. Prime Video no ha confirmado por el momento la fecha de estreno de esta producción en live-action (con personas), de la que ya se han firmado dos temporadas. Hurst ya había participado de esta superproducción al poner voz a este personaje en el videojuego God of War: Ragnarök.

Su primera entrega presentó en 2005 a Kratos, El fantasma de Esparta, un mortal embarcado en una cruzada sangrienta para vengar a su familia a costa de acabar con el dios griego de la guerra, Ares, y reemplazarlo. Sus secuelas, God of War 2 (2007) y God of War 3 (2010), y otros juegos aledaños ampliaron la mitología de la franquicia a la par que disminuía el panteón griego: en cada entrega el implacable Kratos iba ajusticiando a más y más dioses. En 2018, Cory Barlog, su creador, presentó God of War, la cuarta entrega, donde ponía el foco en la relación Kratos y su hijo Atreus. Ragnarök, de 2022, es la entrega más reciente hasta la fecha.

El proyecto se aprobó en 2022, y desde entonces Amazon Prime ha ido dando algunos detalles de la trama. La serie retomará la historia de los dos juegos más recientes de God of War, en los que Kratos debe criar a su hijo de 10 años, Atreus. Según la sinopsis, “el padre y el hijo Kratos y Atreus emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñarle a su padre a ser un mejor ser humano”.