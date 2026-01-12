Ir al contenido
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La tentación de abandonar

Cada año veo cómo renuncia media docena de amigos y conocidos, es dificilísimo permanecer en esta carrera de fondo que es el audiovisual

Jimina Sabadú
Jimina Sabadú
Cada año veo cómo renuncia media docena de amigos y conocidos. Unos con dolor, otros con alivio. Unos con talento, otros sin él; igual que los que se quedan (unos con talento, otros sin él). Es dificilísimo permanecer en esta carrera de fondo que es el audiovisual, y no digamos ya el cine. Se queda quien puede, no quien quiere. De los que se quedan nunca espere usted la verdad (lo del padre notario, lo de la madre periodista de cuando los medios eran titanes, lo del tío en RTVE, lo de los 10 pisos en alquiler, lo de la madrina que trabajó con ese director que ganó un Oscar, o lo del nuevo marido de la madre, quien casualmente es directivo en la distribuidora en la que ha entrado el chaval). No hace falta que les pregunte usted nada: ya mismo le cuentan que están allí por méritos propios. No pondré aquí las trolas hilarantes que recuerdo, más que nada porque las soltaron, en público o en privado, personas a las que aprecio. Hoy día el frío nos afecta a todos, pero a unos más que a otros.

Alguno me cuenta que se ha sacado una oposición, o que ha entrado en Correos gracias a la bolsa de trabajo. Ellas se suelen retirar porque han sido madres, así es el reparto de tareas. ¿Se van felices? Pues no, para qué les voy a mentir. Se van resignadas. Tiene bastante que ver el centro donde estudió cada uno. Si tus padres son notarios (o jueces, o directores de RTVE) irás a centros más caros con más medios y mejores contactos. Si tus padres son cuentagarbanzos en algún lado (lo que en ingles sería white collar worker) tendrás que ir a alguna escuela más humilde donde los medios no den para un corto de esos que llegan a los Goya. Ya puedes ir echando horas en el trabajo de fin de semana. Y si tus padres son clase obrera y haces una FP, olvídate.

No sé si ha habido algún director en la historia de España que haya salido (exclusivamente) de la FP. Ojalá me equivoque. Los que he conocido en esta modalidad no pueden tener mejor disposición, pero no tienen dinero ni para alquilar equipo ni para pagar nóminas ni para pasear por festivales. Pueden venir con alguna excepción, pero estos son los datos espesos. Abandonar es una tentación real, quizás la única salida digna a tanta situación injusta, tanto compadreo, tanta puñalada y tanto hijo de puta. ¿Saben lo que me da miedo de verdad? Abandonar, irme a trabajar en otra cosa, y encontrarlo todo lleno de otros hijos de puta con los que, por no compartir, no comparto ni la vocación.

Sobre la firma

Jimina Sabadú
Jimina Sabadú
Columnista en la sección de Televisión. Ha colaborado en 'El Mundo', 'Letras Libres', 'El Confidencial', en programas radiofónicos y ha sido guionista de ficción y entretenimiento. Licenciada en Comunicación Audiovisual, ha ganado los premios Lengua de Trapo y Ateneo de Novela Joven de Sevilla. Su último libro es 'La conquista de Tinder'.
Archivado En

