La Procuraduría concluye que el niño Kevin Acosta murió por negligencia de Nueva EPS

La Procuraduría General de la Nación ha asegurado este martes que el niño Kevin Arley Acosta Picó falleció el pasado 13 de febrero por una omisión de la Nueva EPS y no por responsabilidad de su familia, como aseguraron en su momento el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Por ello, la entidad encargada de disciplinar a los funcionarios públicos anuncia la apertura de una investigación contra Óscar Galvis, el interventor de la entidad afiliadora en salud, designado por el Ejecutivo.

El Ministerio Público, liderado por Gregorio Eljach, ha concluido que el menor de siete años murió por “negligencia” de la EPS controlada por el Gobierno, pues esta no garantizó la entrega oportuna de un medicamento que lo protegía de los mayores riesgos de la hemofilia. De acuerdo con un comunicado de prensa, la Procuraduría determinó que la falta de suministro del medicamento Emicizumab puso al niño “en una situación clínica crítica”. También encontró que Kevin Arley estuvo dos meses sin recibirlo porque la IPS Medicarte, que se lo entregaba con regularidad, suspendió el suministro por falta de pago de Nueva EPS. Aunque la EPS más grande de Colombia trasladó el servicio a la IPS Integral, la situación fue la misma para el menor fallecido. La IPS no le entregó el medicamento porque la Nueva EPS, de mayoría estatal, tampoco le había girado los recursos.

Estas conclusiones chocan de forma frontal con la versión del Gobierno. El ministro de Salud, médico cardiólogo y político de izquierda, dijo en un Consejo de Ministros que la muerte se debió a una caída que ha debido evitar la familia de Kevin. “Los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos”, dijo hace un mes. “¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia; si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir... Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos", lo secundó entonces el jefe de Estado.

Al día siguiente, el mandatario aprovechó una presentación pública sobre otro asunto para refrendar su postura. Aunque aceptó la tardanza en la entrega del medicamento, reveló aparte de la historia clínica del menor, e indicó que la madre “no aceptó una cirugía” tras el accidente de Kevin. La madre ha explicado que tomó esa decisión, pues, ante la falta de protección que brindaba el medicamento, el niño corría alto riesgo de sufrir una hemorragia masiva en una intervención.

Kevin Acosta murió en la mañana del pasado viernes 13 de febrero tras haber sufrido el 8 de ese mismo mes una caída en bicicleta que le causó hemorragias abundantes por la nariz y los oídos. Primero fue remitido al hospital de Palestina (Huila) y luego al de Pitalito. Allí se informó a la familia de la necesidad de practicarle la cirugía. Ante el agravamiento, el menor fue trasladado en avión a Bogotá, en una situación ya crítica, y murió en el hospital La Misericordia. El niño debía recibir un medicamento cada 28 días para mantener controlada la hemofilia. La Nueva EPS -intervenida por el Gobierno en abril de 2024 y responsable de los servicios de salud de más de 11 millones de personas-, era la encargada de suministrárselo. La última dosis, sin embargo, la recibió el 14 de diciembre.

02:42 Gustavo Petro ordena la liquidación de las EPS en quiebra Gustavo Petro durante un consejo de ministros, en Bogotá. Foto: Presidencia de Colombia | Vídeo: EPV

Más allá del caso puntual de Kevin, la Procuraduría ha afirmado que otros 2.000 pacientes adscritos a Medicarte, y ahora a Integral, podrían estar en alto riesgo, pues no tienen atención médica asegurada. “Copia de este informe será compulsada a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el lamentable fallecimiento del menor”, se lee en el documento del ente de control.