COLUMNA
COLUMNA

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor.

El Concierto de Año Nuevo de Nézet-Séguin y la democracia cultural

Ojalá RTVE haya visto que personajes como Nézet-Séguin barren de un golpe la caspa solemne y todos los prejuicios culturetas sobre la música clásica

Sergio del Molino
Sergio del Molino
He empezado este año a lo tribal, embriagado por el entusiasmo de la masa, como un hooligan que festeja la victoria de su equipo. Me he rendido al encanto descacharrante de Yannick Nézet-Séguin en el Concierto de Año Nuevo, y es una sensación extraña y vivificante por desacostumbrada: me suelo quedar en minoría en estos asuntos. Mi sitio natural está con los escépticos y los gruñones en tono menor, que tampoco quieren aguarle la fiesta a nadie, pero no encuentran incentivos para levantarse del rincón desde el que observan el entusiasmo ajeno y participar de él.

Esta vez lo he hecho, y he abandonado a mis amigos melómanos suspicaces y a los groserísimos guardianes de las esencias (con los que tampoco me junto nunca, líbrenme los dioses paganos y bastardos de ello) para sacar a hombros a este director canadiense que ha conquistado a millones de personas que nunca se acercan a un auditorio de música clásica.

Lo aúpo y lo vitoreo por las mismas razones por las que algunos vomitadores lo han llamado “mamarracho” o “payaso” —con una muy mal disimulada homofobia— desde su caverna con forma de columna de periódico: porque brilla, entiende el espectáculo y desborda carisma escénico sin dejar de ser por ello un grandísimo director de orquesta, un músico de primer nivel, profundo y comprometido con su repertorio.

Ojalá José Pablo López, presidente de RTVE, haya visto la retransmisión de Martín Llade en la cadena que preside, si la cacofonía y el mal gusto de las galas de Nochevieja no le embotaron la percepción con una resaca típica de año nuevo. Ojalá haya visto que personajes como Nézet-Séguin barren de un golpe la caspa solemne y todos los prejuicios culturetas sobre la música clásica. Ojalá le haya dado que pensar sobre la responsabilidad que una radiotelevisión pública tiene en esta materia, y compruebe que se pueden programar contenidos exigentes sin infantilizar al púbico o tratarle como idiota, que es la tendencia habitual cuando se intenta hablar de cultura en la tele e incluso en la radio generalista. Basta con transmitir el gozo, la vocación disfrutona, la pulsión vitalista de placer que promueve cualquier expresión artística.

Con sus uñas pintadas y su pelo oxigenado, y desde el podio de uno de los escenarios más elitistas del mundo, Nézet-Séguin es un democratizador cultural de primer orden cuya estela deberían seguir todas las radiotelevisiones que aún recurren a la retórica del “servicio público” para justificar su existencia. Ojalá los aplausos no resuenen en vano.

Sobre la firma

Sergio del Molino
Sergio del Molino
Es autor de los ensayos La España vacía y Contra la España vacía. Ha ganado los premios Ojo Crítico y Tigre Juan por La hora violeta (2013) y el Espasa por Lugares fuera de sitio (2018). Entre sus novelas destacan Un tal González (2022), La piel (2020) o Lo que a nadie le importa (2014). Su último libro es Los alemanes (Premio Alfaguara 2024).
