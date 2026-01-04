El Concierto de Año Nuevo de Nézet-Séguin y la democracia cultural
Ojalá RTVE haya visto que personajes como Nézet-Séguin barren de un golpe la caspa solemne y todos los prejuicios culturetas sobre la música clásica
He empezado este año a lo tribal, embriagado por el entusiasmo de la masa, como un hooligan que festeja la victoria de su equipo. Me he rendido al encanto descacharrante de Yannick Nézet-Séguin en el Concierto de Año Nuevo, y es una sensación extraña y vivificante por desacostumbrada: me suelo quedar en minoría en estos asuntos. Mi sitio natural está con los escépticos y los gruñones en tono menor, que tampoco quieren aguarle la fiesta a nadie, pero no encuentran incentivos para levantarse del rincón desde el que observan el entusiasmo ajeno y participar de él.
No es año nuevo hasta que la Orquesta Filarmónica de Viena nos deleita con la Marcha Radetzky en el #ConciertoDeAñoNuevo— RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 1, 2026
🔸 Este año con el canadiense Yannick Nézet-Séguin como director y paseando y dirigiendo entre el públicohttps://t.co/nzchbj1fAa pic.twitter.com/B1Z1Oxv9uG
Esta vez lo he hecho, y he abandonado a mis amigos melómanos suspicaces y a los groserísimos guardianes de las esencias (con los que tampoco me junto nunca, líbrenme los dioses paganos y bastardos de ello) para sacar a hombros a este director canadiense que ha conquistado a millones de personas que nunca se acercan a un auditorio de música clásica.
Lo aúpo y lo vitoreo por las mismas razones por las que algunos vomitadores lo han llamado “mamarracho” o “payaso” —con una muy mal disimulada homofobia— desde su caverna con forma de columna de periódico: porque brilla, entiende el espectáculo y desborda carisma escénico sin dejar de ser por ello un grandísimo director de orquesta, un músico de primer nivel, profundo y comprometido con su repertorio.
Ojalá José Pablo López, presidente de RTVE, haya visto la retransmisión de Martín Llade en la cadena que preside, si la cacofonía y el mal gusto de las galas de Nochevieja no le embotaron la percepción con una resaca típica de año nuevo. Ojalá haya visto que personajes como Nézet-Séguin barren de un golpe la caspa solemne y todos los prejuicios culturetas sobre la música clásica. Ojalá le haya dado que pensar sobre la responsabilidad que una radiotelevisión pública tiene en esta materia, y compruebe que se pueden programar contenidos exigentes sin infantilizar al púbico o tratarle como idiota, que es la tendencia habitual cuando se intenta hablar de cultura en la tele e incluso en la radio generalista. Basta con transmitir el gozo, la vocación disfrutona, la pulsión vitalista de placer que promueve cualquier expresión artística.
Con sus uñas pintadas y su pelo oxigenado, y desde el podio de uno de los escenarios más elitistas del mundo, Nézet-Séguin es un democratizador cultural de primer orden cuya estela deberían seguir todas las radiotelevisiones que aún recurren a la retórica del “servicio público” para justificar su existencia. Ojalá los aplausos no resuenen en vano.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Un vacío de poder y muchas incógnitas: qué futuro inmediato le espera a Venezuela
¿Estamos ante otra burbuja inmobiliaria o solo ante un mercado tensionado?
Cuando para muchos ir juntos a entrenar sustituye quedar para una caña (y qué dice eso de la sociedad)
Por qué emprender en España da más miedo que hace 25 años
Lo más visto
- Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Maduro, encarcelado en Brooklyn tras su captura en Caracas
- La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
- La lotería perdida y hallada de Villamanín
- La primera imagen de Maduro detenido y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela
- El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina