Efímeras buenas intenciones
Arranco la mañana llena de buenas intenciones porque se supone que es lo que nos toca estos días. Ya han vuelto todas las expatriadas a su casa de Vermont en los telefilmes
Arranco este texto cargada de energía y a los 10 segundos me desinflo toda. Arranco la mañana llena de buenas intenciones porque se supone que es lo que nos toca estos días. Ya han vuelto todas las expatriadas a su casa de Vermont en los telefilmes y ya se han encontrado con ese amor no correspondido de juventud que ahora, tras encuentro fortuito en una ferretería, se convertirá en romance perpetuo. Ya se han ido los estudiantes universitarios a sus respectivos hogares, ya se han comprado los embutidos y los langostinos y los turrones, se han puesto árboles, belenes y luces leds. En mi cabeza están elegidos los manteles y la vajilla y hasta el estilismo como ejemplo normativo de clase media española, pero en la pantalla de mi televisor aparece el rótulo de que hay decenas de personas que han pasado la noche en la intemperie en Badalona. Miro el salvamanteles y pienso que no soy más que una farsante con efímeras buenas intenciones.
La noche de anoche y la de las siguientes noches será parecida, llevándome las manos a la cabeza por estas cosas. Preguntándome cómo es posible que haya gente que se niegue a acoger a otros cuando yo misma soy incapaz de asumir a poca más gente de la que doy de comer desde enero hasta diciembre. Me recuerdo a mí misma llevando toallas a una iglesia de mi antiguo barrio, que acogió durante un mes de noviembre a una docena de subsaharianos, saliendo de aquel despacho parroquial sintiéndome la mejor persona del mundo. Toallas vale, pero hacerles la cena es mucho lío, ¿no?, me dije a mí misma aquella tarde en la que hacía mucho frío. Me recuerdo también hace unos días, comprando un café con leche y un croissant a una mujer sin hogar que vive desde hace años en la puerta de una sucursal bancaria cerca de casa. Ya hiciste la buena acción del día, tienes que estar orgullosa, pensé mientras tiraba de un carro repleto de mucho más que del desayuno de un día.
Hay días y semanas como esta, en la que una está revuelta y, viendo las escasas posibilidades de tener una revelación como la de Ainara en Los domingos, se aferra a Sara, protagonista de Caperucita en Manhattan, pronunciando la palabra miranfú, que quiere decir que va a pasar algo diferente. Luego me pregunto si lo diferente será lo eso a lo que yo aspiro o vencerán otros deseos. Vuelvo a desinflarme. Feliz Navidad.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Los riesgos laborales de tres de cada diez empleadas de hogar siguen pendientes de evaluar pese a la obligatoriedad
Concepción Arenal: la muñeca de Manuela Carmena
Milei busca derribar los muros ambientales que limitan el extractivismo en Argentina
Júlia Calvet, una joven promesa del plantel catalán de Vox para relevar a Ortega Smith
Lo más visto
- La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
- Juan Carlos Ferrero: “Más que dolor, siento pena; los finales siempre son tristes”
- La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith
- Los ‘whatsapps’ de Mazón a Feijóo del día de la dana: “Un puto desastre va a ser esto presi”