Trump sugiere que Venezuela sea el Estado 51 de EE UU tras su triunfo en el Clásico Mundial

El comentario del mandatario tras la victoria venezolana se suma a una serie de propuestas polémicas que han marcado su política exterior y generado fricciones internacionales

La victoria de Venezuela sobre Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol no solo marcó un hito deportivo, sino que también provocó una inesperada reacción del presidente Donald Trump. Minutos después del triunfo 3-2 del equipo venezolano, el mandatario publicó un mensaje en su red Truth Social que rápidamente generó controversia: “¡Que sea Estado!“, escribió.

El comentario no surgió de la nada. Un día antes, tras la victoria de Venezuela sobre Italia en semifinales, Trump ya había insinuado la posibilidad de convertir al país sudamericano en el Estado número 51 de la nación estadounidense. “¡Vaya! Venezuela ha derrotado esta noche a Italia por 4-2 en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Están jugando de maravilla. ¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! Me pregunto de dónde viene toda esta magia. ¿Alguien concuerda en que se convierta en el Estado número 51?“, publicó entonces.

El equipo de béisbol de Venezuela festeja este martes. Gene Wang (Capture At Media / Getty Images)

La repetición del mensaje tras la final fue interpretada por algunos como una broma y por otros como una declaración inquietante, en línea con otras propuestas de anexión que el mandatario ha planteado durante su segundo mandato, incluyendo comentarios sobre Canadá y Groenlandia, los cuales han atraído controversia y han afectado sus relaciones con ese país y ese territorio, respectivamente.

En el caso canadiense, declaraciones en las que incluso se refirió a su primer ministro como un “futuro gobernador” provocaron críticas políticas y diplomáticas, enfriando el tono de una relación históricamente cercana. Por otro lado, sus insistentes menciones a Groenlandia como un activo estratégico para la seguridad nacional reavivaron fricciones con Dinamarca, que ha rechazado categóricamente cualquier posibilidad de negociación sobre el territorio.

Las declaraciones de Trump sobre Venezuela se producen en un contexto político particularmente delicado. A inicios de año, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar que culminó con la captura del exlíder venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales. Desde entonces, Trump ha insistido en que Washington tiene un papel determinante en el rumbo del país sudamericano, a la vez que ha promovido inversiones en su sector energético como parte de un proceso de “modernización”.

Javier Sanoja celebra tras anotar una carrera. Sam Navarro (IMAGN IMAGES via Reuters Connect) Vista general del estadio, en la entrega del trofeo del triunfo. CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (EFE) Venezuela hizo historia al vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Daniel Shirey (MLB Photos via Getty Images) La afición celebra en el estadio loanDepot Park, Miami. Dax Tamargo (MLB Photos vía Getty Images) Afición venezolana celebra en la Fan Plaza, en Miami, Florida. Mary Holt (MLB Photos vía Getty Images) Aficionados venezolanos ven la final del Clásico Mundial de Béisbol, en Caracas. Ariana Cubillos (AP) La selección de Venezuela recibe sus medallas de oro tras derrotar a Estados Unidos. Lynne Sladky (AP) Daniel Palencia celebra tras derrotar a Estados Unidos. Sam Navarro (IMAGN IMAGES via Reuters Connect) Celebración del equipo, en los vestuarios del estadio. Rebecca Blackwell (AP) Javier Sanoja, de Venezuela, se roba la segunda base. Lynne Sladky (AP) Los aficionados venezolanos celebran la victoria de su selección sobre Estados Unidos, en Caracas. Ariana Cubillos (AP) Javier Sanoja, de Venezuela, celebra tras anotar una carrera en la cuarta entrada del partido por el título del Clásico Mundial de Béisbol contra Estados Unidos. Rebecca Blackwell (AP) Eugenio Suárez celebra en la novena entrada. Sam Navarro (IMAGN IMAGES via Reuters Connect) Aficionados venezolanos celebran que a selección sudamericana alcanza su primer título del Clásico Mundial. Ariana Cubillos (AP)

Esta expansión de la influencia estadounidense en Venezuela le da un peso distinto a los comentarios sobre una eventual “estadidad”. Aunque no existe una propuesta formal en ese sentido, el lenguaje utilizado por el presidente ha contribuido a alimentar dudas sobre los límites de su política exterior y su disposición a replantear relaciones soberanas tradicionales. Tan solo hace un par de días afirmó que puede hacer “lo que quiera” con Cuba, nación que ha amenazado con “controlar”.

Cabe destacar que Trump no puede anexar nuevos Estados por su cuenta. Solo el Congreso tiene esa autoridad en virtud de la “Cláusula de Admisión” del Artículo VI, Sección 3 de la Constitución.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, reaccionó a la victoria deportiva declarando el día siguiente como festivo nacional, y destacó el triunfo como un símbolo de unidad: “¡Venezuela triunfa unida! Por primera vez somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos. Un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país. ¡Viva Venezuela!“, escribió en su cuenta de X. Al momento no ha hecho declaraciones sobre el comentario de Trump.