Delcy Rodríguez, un mes después de la intervención de Estados Unidos: “Es una gran victoria del pueblo que haya estabilidad”

A un mes de la intervención militar de Estados Unidos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegura que el país se ha repuesto, está en paz y ha dado “pasos importantes en la dirección del encuentro nacional”. “Es una gran victoria del pueblo que haya estabilidad”, dijo en una declaración desde el Palacio de Miraflores, escoltada de su hermano Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

“En estos 30 días, Venezuela ha transmutado y ha madurado el impacto de una agresión por parte de los Estados Unidos en tranquilidad. Al extremismo que buscaba el día siguiente y a las horas posteriores el caos en Venezuela, el pueblo venezolano, con una gran madurez, se repuso de este ataque y ha dado pasos importantes en la dirección del encuentro nacional”.

Rodríguez dijo que ha sostenido conversaciones telefónicas directas con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, marcando un punto de inflexión en las comunicaciones entre ambos gobiernos, guiadas por el “respeto interpersonal entre los líderes”. También recordó que la nueva encargada de negocios, Laura Dogu, ya está en Venezuela y estuvo en Miraflores el lunes. “Las diferencias y controversias con el Gobierno de Estados Unidos deben resolverse de manera diplomática. Ese debe ser el camino: el respeto”.

La mandataria aseguró que hay “un clamor nacional” por la libertad de Maduro y de su esposa Cilia Flores, capturado durante la operación del 3 de enero y quienes están presos en Nueva York. Se refirió a la marcha que movilizó centenares de personas, en su mayoría trabajadores del sector público, desarrollada este martes en Caracas para exigir el regreso de los líderes del chavismo. “Llegó la patria, llegó la paz, que Venezuela necesita a Nicolás”, era una de las consignas de la manifestación.

La dirigente chavista fue juramentada dos días después de los ataques militares como presidenta encargada. El Supremo autorizó el interinato al declarar “la ausencia forzosa” del presidente Nicolás Maduro que, aunque no figura en la Constitución, la pone en rol de sustituta por 90 días que pueden ser prorrogables por otros 90 días con aprobación del Parlamento. Luego de eso se debería convocar a elecciones.

Aunque el giro que ha dado el país el último mes ha estado seguido de cerca desde Washington, Rodríguez aseguró “la política en Venezuela debe ser nacionalizada entre venezolanos” y que el pueblo venezolano “quiere preservar su soberanía y su proceso de independencia”. Entre sectores del chavismo se ha cuestionado la tutela que pesa sobre el país luego de la intervención militar estadounidense que finalmente desencadenó un restablecimiento de las relaciones entre los países.

Este martes, mientras el chavismo marchaba, los estudiantes también se manifestaron para exigir celeridad en la redacción de la ley de amnistía que Rodríguez anunció el viernes pasado ante el Tribunal Supremo de Justicia. La presidenta aseguró que se está “trabajando intensamente” con la propuesta para presentarla al Poder Legislativo para su “visto bueno”. Mientras, los familiares de centenares de presos políticos que quedan, y otros que han comenzado a denunciar sus casos los últimos días, están a punto de cumplir un mes en vigilia frente a prisiones en varios estados del país para exigir celeridad en las excarcelaciones y que les otorguen libertades plenas.

Sobre la ley de hidrocarburos, que abre plenamente la puerta al sector privado en la industria petrolera, señaló que los ingresos derivados de los contratos amparados en la nueva norma estarán destinados a los dos fondos sociales que se crearon para la mejora de los ingresos de los trabajadores y de los servicios públicos, supervisados por Estados Unidos.

Desde hace cuatro años no se aumenta el salario mínimo en Venezuela y desde hace más el Gobierno ha sustituto los beneficios laborales por bonificaciones y eliminando las contrataciones colectivas. Los servicios públicos, en particular la electricidad, están en crisis desde hace más de 15 años por falta de mantenimiento y corrupción, por lo que en regiones del país persisten los apagones diarios. “Vamos a ir a donde las heridas del bloqueo económico han tenido mayor impacto en nuestro país. Tenemos que ir recomponiendo y nos va a tomar tiempo”.