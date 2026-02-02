Delcy Rodríguez nombra ministra a la hija de Diosdado Cabello, que gana poder en Venezuela

El reacomodo de piezas dentro del Gobierno sigue en Venezuela, cuando está a punto de cumplirse un mes de la intervención militar estadounidense y la salida del poder de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes esperan juicio en una prisión en Nueva York. El último movimiento ha sido el nombramiento como ministra del Turismo de Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, un ajuste que refuerza el poder dentro del Gabinete de quien ya es uno de los vértices del nuevo alto militar del chavismo. Con la frase Venezuela abierta al mundo, la presidenta encargada cerró el anuncio del nuevo nombramiento.

La hija de Cabello ha heredado la vena política, a diferencia del bajo perfil de sus dos hermanos. La nueva funcionaria figura en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En noviembre de 2024, la Administración de Joe Biden le impuso el veto junto con otros funcionarios —incluido Alexis Rodríguez Cabello, jefe de inteligencia y primo de Cabello padre— por su presunta participación en hechos de represión en las protestas que cuestionaban los últimos resultados electorales. Diosdado Cabello también está sancionado y, en 2025, Washington ofrecía 25 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Daniella Cabello Contreras es parte de las juventudes del PSUV y desde hace dos años ha dirigido el Instituto Marca País y la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones. Tiene 33 años, tuvo una carrera fugaz como cantante, mientras también hacía de productora del programa Con el mazo dando, conducido por su padre. Está casada con el reguetonero Omar Acedo, quien compone habitualmente los temas para las campañas de propaganda del Gobierno. Como una influencer digital, publica en sus redes sociales parte de su vida familiar y su afición por el pádel.

Ha sustituido en el cargo a la cubana Leticia Gómez, nombrada por Maduro durante la reestructuración de su Gabinete luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024. Gómez es considerada cercana a los Cabello, en particular a su esposa Marley Contreras, que ya había tenido ese cargo. Pero también era un canal clave en la relación entre Venezuela y Cuba, crucial para la supervivencia del régimen de la isla, que pasado el 3 de enero y con los nuevos bloqueos impuestos por Donald Trump se ha visto más comprometida.

También se han producido cambios en el área de salud. La abogada Magaly Gutiérrez Viña, una dirigente del círculo más estrecho de Cilia Flores —fue su nuera mientras estuvo casada con uno de los hijos de la primera dama— ha salido totalmente del Gabinete. Dirigía a la vez el ministerio de Salud y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, dos enormes instituciones. Delcy Rodríguez primero anunció el reemplazo en Salud, con Narumy Gutiérrez, y ratificó a Gutiérrez Viña en el otro despacho, pero ahora ha nombrado al exministro Carlos Alvarado para ese puesto. Los dos nuevos funcionarios son médicos y con trayectoria en la salud pública.

Aunque el Tribunal Supremo de Justicia ha justificado la continuidad administrativa, Rodríguez como presidenta encargada ha reconfigurado el Gabinete que tenía Maduro incorporando a su círculo de vínculos empresariales y tecnócratas. La tríada con su hermano, Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y operador político, y Cabello, responsable del partido y la seguridad, se mantiene al frente de lo que se conoce como el alto mando político de la revolución.