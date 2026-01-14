Delcy Rodríguez: “Venezuela se abre a un nuevo momento político”

La sucesora de Maduro promete una nueva era que permita “el entendimiento desde la divergencia” y asegura que continuará la liberación de presos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha intervenido este miércoles por primera vez ante periodistas, aunque no ha permitido preguntas. En una breve declaración aseguró que “Venezuela se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”.

La mandataria informó sobre las liberaciones de presos que, según dijo, han beneficiado ya a 406 personas. Y aseveró que estas excarcelaciones se habían iniciado en diciembre pasado, promovidas por Nicolás Maduro. “En diciembre de 2025 se había iniciado un proceso de liberaciones de personas privadas de libertad para abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia”, señaló Rodríguez en una declaración desde el Palacio de Miraflores. “Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela”.

Rodríguez compareció para dar parte de una reunión que acababa de sostener con su hermano, el jefe de Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello. Los tres jerarcas del chavismo aparecieron juntos frente a las cámaras, un mensaje inequívoco de que los tres se mantienen al mando, después de que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueran capturados durante una intervención militar de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero.

La presidenta encargada aseguró que las excarcelaciones están a cargo de Cabello, y que se están revisando los casos de detenciones relacionadas con “delitos contra el orden constitucional y el odio”.

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, en Caracas, este miércoles. Leonardo Fernandez Viloria (REUTERS)

Al menos desde 2024, los cuerpos de seguridad y de inteligencia están a cargo de Cabello, uno de los más radicales dirigentes del chavismo. El pico de detenciones arbitrarias de los últimos dos años ha ocurrido bajo su mando. Al momento, según el Gobierno, se han concretado 406 liberaciones, pero las organizaciones de derechos humanos solo han podido confirmar poco más de medio centenar y han denunciado que los presos políticos salen con medidas cautelares y en total incertidumbre.

Como ya lo había hecho su hermano en el Parlamento este martes, la presidenta criticó el trabajo de organizaciones como el Foro Penal, que durante más de una década han asistido gran parte de los casos de prisiones políticos de civiles y militares en Venezuela. “Siempre habrá quien quiera pescar en río revuelto, organizaciones que le cobran a los familiares de personas privadas de libertad”. La organización ya negó que cobre a los afectados.

La declaración había sido convocada como una rueda de prensa, la primera que daría la presidenta encargada. Los periodistas esperaban en Miraflores desde las nueve de la mañana, aunque la intervención que se produjo después de las dos de la tarde. Los hermanos Rodríguez y Cabello se retiraron rápidamente sin responder preguntas

Protesta en Caracas, el 13 de enerod e 2026. Pedro Rances Mattey (Anadolu via Getty Images)

Sobre las excarcelaciones hay todavía mucha incertidumbre. Desde que se anunciaron hace una semana se han producido lentamente. Las familias siguen esperando en las afueras de cárceles por la libertad de todos los presos políticos, un número que las organizaciones defensoras ubican cerca del millar.

Este miércoles, las liberaciones beneficiaron a los periodistas y personas relacionadas con medios de comunicación, entre los que hay casos emblemáticos como Roland Carreno, Carlos Julio Rojas y Nicmer Evans, que han sufrido más de un encarcelamiento en los últimos años. También fueron liberados varios reporteros apresados durante su trabajo de reportería en la calle, después de las elecciones presidenciales de 2024.

El chavismo mantiene las movilizaciones de sus militantes para exigir el regreso de la pareja presidencial presa en Nueva York lideradas principalmente por dirigentes medios del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mientras, los Rodríguez avanzan en estabilizarse tras la salida a la fuerza de Maduro del poder.

Las primeras medidas de esta etapa han estado orientadas a continuar con la comercialización del petróleo, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos —cuyo presidente asegura tutelar a los líderes que han quedado a cargo en Venezuela— y a la excarcelación de los presos políticos, en gran parte de los casos bajo medidas cautelares.