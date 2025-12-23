Galería de horrores televisivos 2025

[Esta pieza corresponde a uno de los envíos de la newsletter semanal de Televisión de EL PAÍS, que sale todos los jueves. Si quiere suscribirse, puede hacerlo a través de este enlace].

Diciembre es el mes del revisionismo constante, con listas por doquier. Lo habitual es rebuscar entre lo mejor porque, ¿quién quiere acordarse de lo malo? Pero aquí venimos a recordar esos momentos en los que, mientras veíamos la televisión, quisimos arrancarnos los ojos. En esta selección hay bastante serie y bastante producto español. Casualmente, hay bastante Netflix y TVE, pero eso es porque han tenido mucho movimiento. No se puede decir que esta sea una lista de lo peor del año: su autora no ha visto tanto contenido malo como para atreverme a eso. Ese es el motivo por el que se queda fuera uno de los títulos que están apareciendo en listados de ese estilo, And Just Like That.

Una vez hechas estas aclaraciones, vamos con la breve pero intensa galería de los horrores televisivos 2025. Incluimos la indicación de dónde se puede ver cada producción, por si alguien tiene ganas de marcha:

Se presentaba como uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la televisión española. Pero esta producción postapocalíptica (o eso nos hicieron creer) resultó ser una catástrofe. Tras un ingenioso giro de guion, venía un culebrón excesivo y desquiciado, con personajes extremos y absurdos, diálogos delirantes y una trama sin mucho que ofrecer. Casi todo olía a cosas ya conocidas. Hace pocos días supimos que, aunque terminó con un final abierto que claramente apuntaba a una continuación, no habrá segunda temporada y su gran plató ya se está desmontando. (En Netflix).

Pau Simon y Joaquín Furriel son Max y Guillermo en 'El refugio atómico'. Carla Oset/NETFLIX

Cuánto, cuánto, cuánto

Este programa de La 1 no había por dónde cogerlo. Pretendía ser una especie de homenaje a los formatos de entretenimiento de los noventa, al estilo Qué apostamos o Sorpresa, sorpresa. El problema es que no tenía ningún sentido. Eva Soriano y Aníbal Gómez eran los presentadores y había tres invitados famosos que tenían que hacer apuestas a partir de preguntas con respuesta numérica. Cuánto pesa el pelo afeitado de una persona, a qué temperatura está una infusión o cuántos mililitros de zumo podía exprimir una persona colgada sobre un tiovivo fueron algunas de las preguntas. ¿Qué interés tenía? Ninguno más allá de echar unas risas. Pero el asunto tampoco tenía demasiada gracia. (RTVE Play).

Legado

¿Recuerdan una serie protagonizada por Coronado que quería ser Succession pero no? Es posible que no la recuerden, pero existió y la estrenó Netflix en mayo. Todo en ella era tan copia de Succession que daba un poco de vergüenza, con situaciones incomprensibles y malos diálogos. Al final, era un culebrón de traiciones, pactos, puñaladas por detrás y con algo de sexo para aderezar la cosa. Coronado interpretaba a un hombre que, al regresar de Houston de tratarse un cáncer, se encontraba con que sus hijos habían llevado su negocio por un camino que no le gusta nada y trata de maniobrar en su contra. (En Netflix).

La garita

Solo dos programas duró La garita, el programa con el que RTVE iba a llenar el hueco que dejaba La revuelta en verano. Duró más la promoción de este espacio que su emisión. Tan rápido fue su paso por La 1 que ni siquiera tuvo tiempo de fracasar: debutó con un 9,6% de cuota y en su segundo día se quedó en un 7,4%. No tuvo tiempo de asentarse como fracaso. Las críticas en redes fueron salvajes contra el programa de humor con los cómicos J.J. Vaquero y Álex Clavero, en el que simulaban ser dos vigilantes de seguridad que mataban los ratos viendo vídeos del archivo de la televisión pública. El resultado era una sucesión comentarios sin chispa y vídeos fuera de contexto. Daba la sensación de que nadie con cierta objetividad hubiera visto el programa antes de emitirlo: no había por dónde cogerlo. (En RTVE Play).

Álex Clavero y J.J. Vaquero, en 'La garita'. RTVE

Todas las de la ley

El prolífico productor Ryan Murphy tiene dos series en esta lista de horror honor. Un cartel protagonista con Glenn Close, Sarah Paulson y Naomi Watts (y Kim Kardashian, lo cual debería habernos hecho sospechar) no merecía una serie como esta. A Todas las de la ley le concedemos que es justo la serie que quiere ser. El problema es que esta mamarrachada legal no está ejecutada ni siquiera con cierta gracia. Los diálogos son tan vacíos y simples como su defensa de un feminismo mal entendido. Aun así, no creemos que sea la peor serie del año, del siglo o de la historia, como decían algunas críticas. Las ha habido peores incluso en 2025. (En Disney+).

Olympo

En el primer episodio, una chica llega al centro de alto rendimiento que acoge la trama de la serie que estaba llamada a tomar el testigo de Élite pero cambiando un instituto para privilegiados por un centro deportivo para jóvenes atletas. Una de sus nuevas compañeras la ve: “¿Te has perdido?”. La nueva contesta: “¿Ahora o en la vida en general?”. Ese es el nivel de los diálogos de esta serie repleta de estereotipos, cámara lenta y cuerpos perfectos (justificados por el lugar en el que se desarrolla la acción), con tramas que tienen en el centro los sentimientos habituales y también el dopaje y la diversidad sexual. Pero todo parece una mera excusa para ir a lo que vamos: el sexo, presente de forma aleatoria en los capítulos. (En Netflix).

La familia de la tele

Fue el fracaso más sonado de la primera mitad del año. Otra apuesta de La 1 y ya van tres en esta lista, pero es normal que aparezca más quien más cambios ha intentado. La familia de la tele echó a andar sin tener claro qué quería ser. O sí: quería serlo todo, y eso no podía ser. No funcionó la traslación del universo de Sálvame a la televisión pública, donde Belén Esteban, María Patiño y Kiko Matamoros tenían que estar más contenidos y, por tanto, no funcionaban. Tampoco encajaron los tres presentadores ni la estrategia de programación, que dividía el programa en dos partes. Todo pareció demasiado improvisado. Mucho duró en antena para el poco sentido que tenía. (En RTVE Play).

María Patiño y Belén Esteban, en un momento de 'La familia de la tele'.

GH: La vida en directo (y GH 20 en general)

El horror en este caso no ha venido tanto por el contenido como por los decepcionantes resultados de audiencia. Solo cuatro días aguantó en antena GH. La vida en directo, el programa diario que Telecinco había preparado para dar más cobertura a la edición 20ª del reality. Las cifras de audiencia no acompañaron, igual que tampoco han estado del lado de esta edición en general, que ha terminado como el más corto de la historia (42 días) al acelerar el ritmo con expulsiones dobles, triples y quíntuples y que llegó a marcar un paupérrimo 8,8% de cuota de pantalla. (En Telecinco).

La segunda serie producida por Ryan Murphy de esta lista caía justamente en lo que denunciaba: la glorificación a través de la ficción de los asesinos en serie. Con una inquietante mezcla de realidad y ficción —donde no quedaba claro en ningún momento qué era qué—, la serie descarrilaba mientras intentaba abarcar mucho. Y eso que Charlie Hunnam se esforzó en su retrato muy humano (inquietantemente humano) del psicópata. (En Netflix).