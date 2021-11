Visibilizar a las mujeres en la ciencia, clave para estrechar la brecha de género

Los Premios al Joven Talento Científico Femenino 2021 son un reconocimiento a la labor de las jóvenes científicas españolas en cuatro ámbitos: matemáticas, física y química, biología y geología y aplicaciones de la ciencia a la tecnología. Surgieron en 2019 de la iniciativa conjunta de Mastercard y la Real Academia de las Ciencias de España (FRACE) y forman parte de un plan estratégico para promover el reconocimiento de las mujeres en distintas disciplinas científicas y tecnológicas, con el fin de ayudar a cerrar la brecha de género en estos ámbitos.

“Apostamos por estos premios que otorga FRACE porque nos pareció que así podíamos ayudar a desmitificar el papel de la mujer en las disciplinas científicas y a visibilizar el talento femenino que hay en nuestro país”, explica Paloma Real, directora general de Mastercard España. “Hay algunas carreras brillantes en ciencia. Es necesario aflorar y dar a conocer ese trabajo, que se sepa que estas mujeres existen, que han desarrollado sus carreras a pesar de los obstáculos”.

Esa presencia en el ámbito de la ciencia y la tecnología es todavía escasa: actualmente, menos del 30% de los investigadores del mundo son mujeres, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en su informe Descifrar el código, la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. En la Unión Europea un exiguo 17% de los empleos del sector tecnológico están ocupados por mujeres, tal y como pone de manifiesto la Comisión Europea.

Reconocimiento a las jóvenes científicas

Lograr la igualdad de género en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics) resulta fundamental para alcanzar cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 marcados por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Es labor de todos los países destruir los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a la educación en estas disciplinas. De acuerdo con el informe El estado de la ciencia 2020, elaborado por Organización de Estados Iberoamericanos (IOE), en España, únicamente el 13% de los estudiantes de esas carreras son mujeres.

“Apoyamos a las mujeres porque es necesario romper estereotipos. Es preciso que haya más en el mundo de la ciencia”, expone Real. Los premios se alinean con los pilares fundamentales de la compañía: la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión. “Tenemos una responsabilidad importante en la sociedad y debemos emprender retos. Uno de nuestros retos sociales es afrontar la brecha de género en el mundo de la ciencia y la tecnología, contribuir a que cada vez haya más mujeres que se animen a perseguir sus sueños, que los vean como una posibilidad real y que decidan apostar por ellos. En definitiva, que sientan que pueden desarrollar sus carreras en cualquier disciplina científica si así lo desean”, resume la directiva.

Ganadoras de la edición 2021

Los Premios al Joven Talento Científico Femenino 2021 han sumado 362 candidaturas válidas, una cifra similar a la de la primera edición. De los trabajos presentados, 31 correspondían a la categoría de Matemáticas; 91, a la de Física y Química; 149, a la de Biología y Geología, y 91, a Aplicaciones de la Ciencia a la Tecnología.

“Estamos muy contentos con la recepción que están teniendo los premios. Cuando empezamos uno de nuestros mayores temores, compartido con FRACE, era que se presentaran pocas candidaturas o que el nivel no fuera relevante”, asegura Real. “Ha constituido una sorpresa comprobar que esto no solo no ha ocurrido, sino que el nivel de las candidaturas ha sido excelente. Estamos muy felices de poder reconocer la trayectoria de mujeres que, en la ciencia, son brillantes”.

Este año, los galardones han reconocido la trayectoria de Isabel Molina Peralta, en Matemáticas; Elsa Prada Núñez, en Física y Química; María Cruz Minguillón Bengoche, en Biología y Geología, y Andrea González-Montoro, en Aplicaciones de la Ciencia a la Tecnología. Cada ganadora ha obtenido una dotación económica de 2.500 euros, con la que seguirán contribuyendo al desarrollo científico.

Las científicas premiadas aceptan con entusiasmo el galardón, como resume la directiva de Mastercard: “Es un reconocimiento de su trayectoria otorgado por la Real Academia de Ciencias de España y el sector privado. Ese es el mayor valor que le dan”, asegura. De paso, se trata de un espaldarazo para seguir trabajando día a día en sus carreras. “Todas, de alguna manera, resaltan de manera muy emotiva en sus discursos cómo han desarrollado su trayectoria, como han superado diferentes obstáculos. El premio lo reciben con mucha ilusión, es muy gratificante porque les ayuda a entender que lo que están haciendo tiene un sentido y una utilidad para la sociedad”.

Crear una comunidad científica femenina

Mastercard asegura que seguirá apostando por el talento científico femenino acompañando a la FRACE, si bien a corto plazo las categorías de los premios no serán alteradas. “Corresponden a las materias de la Real Academia de las Ciencias, esto es Matemáticas, Físicas, Químicas, Geológicas y Biológicas. En su momento Mastercard propuso incluir las aplicaciones a la ciencia de la tecnología porque nos pareció que tenía sentido en pleno siglo XXI”, aclara Real.

Para futuras ediciones proyectan aumentar significativamente la repercusión y alcance de los premios. “Nos gustaría seguir convocando estos galardones con carácter anual. Y nos gustaría que creciesen, crear una comunidad alrededor para favorecer que las mujeres científicas se conozcan, encuentren una red de apoyo. Estos premios deberían”, concluye la directiva de Mastercard.