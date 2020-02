La extraña notificación enviada por Samsung a móviles Galaxy expuso datos de algunos usuarios

Samsung ha confirmado que la notificación que recibieron algunos usuarios de dispositivos de la gama Galaxy la semana pasada ha podido ir más allá de lo que en su momento describieron como un accidente sin consecuencias. El mensaje que llegó durante la mañana del jueves a un número limitado de dispositivos, procedente de la aplicación Find My Mobile permitió a algunos usuarios acceder a datos de ubicación de otros dispositivos, infirma Europa Press.

El comunicado de Samsung, que insiste en que todo se debió a un error técnico, matiza que esta filtración ha afectado a "un pequeño número de usuarios que han podido acceder a los detalles de otros usuarios", y llega después de que The Register advirtiera que efectivamente la notificación había sido algo más que eso. Una vez se produjo el envío accidental se desencadenó otro error que no se debía a la propia aplicación Find My Mobile, sino a la web de Samsung en Reino Unido.

En este sentido, la compañía ha asegurado que en cuanto se tuvo constancia de lo que estaba ocurriendo se bloqueó temporalmente "la capacidad de registrarse en la tienda del sitio web hasta que el error se solucionó" y que contactará con los afectados para proporcionar detalles adicionales.

Estas explicaciones contrastan con las distribuidas por la compañía el pasado jueves, en las que reconocía su responsabilidad y pedía disculpas por el envío accidental pero negaba que este hubiera tenido efecto alguno sobre la seguridad y privacidad de los usuarios. En sus redes, la división española de Samsung especificó que la críptica notificación se envió "por error mientras se hacían pruebas en los servidores" y añadió que esta no había afectado a los terminales ni a la privacidad de estos. "Si tú también has dado a like mientras estalkeabas, entenderás lo ocurrido", bromeaban en un tuit posterior.

Lo que sí queda por el momento descartado es que la notificación se debiera a un intento de hackeo (como se temían algunos usuarios). Pero la alarma de los usuarios está justificada, puesto que a través de esta aplicación, el propietario puede hacer mucho más que encontrar su teléfono. En caso de no conseguir ubicarlo a través del servicio de geolocalización, existen distintas opciones para limitar su operativa y salvar los contenidos: desde un simple bloqueo, hasta copias de seguridad, borrado de los datos almacenados en el dispositivo y deshabilitación del acceso al servicio de pago Samsung Pay. Además, esta herramienta también puede emplearse para desbloquear el teléfono si se ha olvidado el pin o contraseña del mismo.