WhatsApp devuelve cuentas afectadas por la broma del cambio de nombre en los grupos

El simple cambio de nombre en un grupo de WhatsApp puede provocar que la compañía bloquee el número de teléfono de todos sus miembros. La peligrosa broma consiste en cambiar el nombre del grupo por un término como "porno infantil", "child porn", para los que WhatsApp tiene una política de "tolerancia cero", según sus términos de servicio.

EL PAÍS informó de esta broma el pasado 11 de octubre. Desde el pasado martes, 15 de octubre, algunas cuentas están siendo restituidas. La compañía así lo ha confirmado en un mensaje a este periódico.

Fernando, un lector que contó su caso a EL PAÍS, lo confirma: "Me han escrito de Whatsapp diciendo que me restituía la cuenta. Esta tarde o noche tengo que emplear un rato largo en reinstalarlo".

El mensaje que recibió de "soporte de WhatsApp" decía esto: "Suspendimos tu cuenta de WhatsApp porque violaste nuestras Condiciones del servicio. Por favor, lee este artículo para ver ejemplos de actividad que puede ocasionar la suspensión de una cuenta. En esta ocasión, hemos decidido volver a activar tu cuenta"

A continuación le advertía de algunos comportamientos que debía evitar si no quería ver su cuenta suspendida "irrevocablemente": "Solo debes comunicarte con usuarios conocidos en WhatsApp y gente que quiere recibir tus mensajes; habla con tus amigos para asegurarte de que todos hayan guardado tu número de teléfono en las libretas de contactos de sus teléfonos; evita enviar mensajes repetidos o promocionales en los grupos, y ten en cuenta que no permitimos el uso de versiones de la aplicación no oficiales, herramientas de automatización web, dispositivos con acceso root o que tengan jailbreak (incluidos los emuladores) u otros dispositivos no compatibles".

Los mensajes de WhatsApp están cifrados, con lo que la compañía no ve lo que se comparte en cada grupo. Se guía por tanto por el nombre o la imagen del grupo para saber si allí ocurre algo ilegal. "Para ayudar a prevenir imágenes de explotación infantil, WhatsApp confía en toda la información sin cifrar accesible, incluidos los informes de usuarios", explica la empresa. Mediante este sistema, WhatsApp ha bloqueado 250.000 números cada mes durante el último trimestre. Una parte de esos casos fueron víctimas de una broma o reto macabro.

Fernando explicó su caso. "Era un grupo creado y administrado por una discoteca, con el fin de coordinar a sus relaciones públicas, todos ellos jóvenes universitarios", dijo. Había unos 200 participantes y los usuarios no se conocían todos entre sí.

Como se ve en la imagen, alguien cambió el nombre. Al rato, todos recibieron la comunicación de WhatsApp donde se les comunicaba el bloqueo: "Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Por favor, contacta al equipo de Soporte Técnico para recibir asistencia". El soporte técnico manda luego un email con esta explicación: "Tu actividad violó nuestras Condiciones del servicio. Ten en cuenta que nosotros podemos suspender una cuenta si sospechamos que su actividad está violando nuestras Condiciones".

"En el grupo alguien hizo esa idiotez y me he quedado sin número", explica Fernando, que es autónomo y cuyo esfuerzo ahora por retomar el contacto con sus clientes desde otro número es enorme.

A pesar de la encriptación de los mensajes, WhatsApp puede ver el nombre del grupo y la frecuencia de los cambios en él. Así puede haber detectado la compañía las víctimas dela broma. No está claro sin embargo que vaya a resolver todos los casos.

Fernando no fue el único afectado. A Víctor Machuca, estudiante de Sevilla que ahora vive en Madrid, le ha ocurrido lo mismo. "Era un grupo de amigos del barrio de toda la vida. La persona que lo hizo quería que nos expulsaran a todos del grupo y así quitar el poder de administrador a uno de los integrantes", explica Machuca. "Vaya, que lo hizo sin maldad y sin saber las consecuencias finales, solo para hacer la gracia", añade. La treta para ganar el poder ha salido cara a los 10 miembros del grupo.

En ambos casos, el nombre que pusieron fue "child porn". En el grupo de Machuca, el nuevo título estuvo activo durante una hora. Los sistemas de detección de WhatsApp fueron rápidos.

Los usuarios tienen al menos dos opciones para protegerse. Uno, los administradores pueden limitar la posibilidad de que los otros miembros del grupo puedan cambiar el nombre. Dos, salir de todos los grupos donde alguien pueda hacer la gracia para fastidiar. No parece de momento que WhatsApp vaya a modificar sus políticas por una absurda broma viral.

Los usuarios que realmente emplean WhatsApp para compartir imágenes ilegales emplean también variantes con nombres en código, como las iniciales "CP" o palabras que desarrollan esas iniciales como "caldo de pollo" o con erratas voluntarias, "child pron".