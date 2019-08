WhatsApp impedirá que los menores de 16 años usen el servicio

Fue en 2018 cuando se descubrió por primera vez: WhatsApp no podría ser utilizado en un futuro por menores de 16 años dentro del espacio europeo, y por menores de 13 en otros países. Aquella amenaza apocalíptica, habida cuenta de la cantidad de adolescentes que emplean la popular aplicación, parecía un brindis al sol, pero Wabetainfo ha desvelado que Facebook piensa hacerla efectiva en la próxima actualización de la app para Android.

Los responsables de WhatsApp van a comenzar a cerrar las cuentas de aquellos usuarios que no cumplan los requisitos de edad, y aunque no queda claro cómo piensa llevarlo a cabo, todo parece indicar que será mediante la acusación directa de terceros. Esto es, si se conoce a algún menor que use el servicio, se podrá reportar a una cuenta de correo electrónico específica para que WhatsApp analice la información y proceda a cerrar esa cuenta.

¿Misión imposible?

Lo cierto es que fue en 2018 cuando la firma perteneciente al paraguas de Facebook se adelantó a la aplicación de la GDPR europea para establecer la mencionada edad mínima en sus condiciones de uso; se trataba de una manera de protegerse ante los organismos de la Unión y trasladar la responsabilidad al propio usuario. Y lo cierto es que esta prohibición está visible para cualquier usuario en el FAQ de la aplicación en Android, donde se puede leer:

“Si resides en un país del Espacio Económico Europeo (incluida la Unión Europea) o en cualquier otro país o territorio que forme parte de él (denominados en conjunto Región europea), debes tener al menos 16 años de edad (o más, si así lo requiere la legislación de tu país) para registrarte y utilizar WhatsApp”.

Pero lo cierto es que denunciar a un menor no resulta tan fácil y desde luego, no puede hacerse anónimamente: Facebook obliga a que sean los progenitores quienes denuncien a sus propios hijos y para ello les exige entregar todo tipo de documentos que acrediten no solo la paternidad, sino también la titularidad de la línea. las dudas que surgen es si Facebook simplemente quiere cumplir la normativa relativa a la protección de datos sin un interés real en aplicarla.

Lo cierto es que esto es lo que se sospechaba hasta la fecha, pero la mencionada actualización de la beta de Android a 2.19.222 avanza una “función” que facilite el cierre de la cuenta de los menores; esto es, se trataría de una herramienta dentro de la propia aplicación. Desde EL PAÍS se ha contactado con Facebook sin tener, por el momento, ninguna confirmación al respecto.