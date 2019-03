Cómo sacar fotos magistrales con tu móvil

La tecnología permite que cada vez haya más fotógrafos aficionados que se animen a tomar instantáneas más arriesgadas con su móvil, y de hecho, las tiendas de aplicaciones están repletas de apps que potencian la cámara del móvil exprimiendo al máximo el potencial de las lentes y aplicando la inteligencia artificial. Los fabricantes, por su parte, han ido evolucionando los móviles dotándoles de cámaras cada vez más sofisticada, aunque gracias al software, tal vez no sea necesario gastarse dinero en el último modelo de móvil y con algunas aplicaciones de cámara, como las de esta selección, podemos obtener unos resultados sorprendentes.

Obscura 2, control total ‘pro’ para iPhone con un solo dedo

"Mi padre es fotógrafo y he vivido rodeado de cámaras”, explica a EL PAÍS Ben McCarthy, desarrollador de Obscura 2, una de las apps de cámara con más éxito y siempre mimada por la mismísima Apple. El iPhone es, de largo, la cámara de fotos más utilizada del mundo en el conocido servicio web Flickr, y los poseedores de este móvil tienen a su disposición esta potente app que juega con una importante baza: la ergonomía. Se trata de una aplicación de pago que ofrece un elevado control de la mayoría de las funciones de una cámara profesional pero que puede ser gestionada con un solo dedo gracias a una rueda giratoria que aglutina todas las funciones. Esta combinación ha logrado que blogs como Cult of Mac no hayan dudado en calificarla como “la mejor app de cámara” del ecosistema del iPhone. Su desarrollador cuenta ya una dilatada experiencia en este terreno gracias a la primera versión, Obscura, una de las aplicaciones de fotos más laureadas en el ecosistema del iPhone. Está disponible en la App Store por 5,49 euros.

Google Camera, funciones avanzadas

Aunque hay multitud de aplicaciones de cámara a disposición de los usuarios de móviles Android, muchas de ellas de pago, Google nos ofrece un software muy completo y como es habitual en la casa, a coste cero. Se trata de Google Camera, una app que ofrece varias funciones avanzadas para los fotógrafos aficionados que no quieran volverse locos con interfaces excesivamente complejas. Entre sus funciones avanzadas, se ofrece grabación en cámara lenta, un efecto enfoque que permite escoger los planos una vez tomada la foto, el cotizado efecto bokeh y el modo HDR+. Como apuntamos, es totalmente gratuita y su única limitación es que es compatible únicamente con móviles con Android a partir de la versión 7.1.1.

ProCamera, fotos ‘profesionales’ al alcance de todos

Volvemos al iPhone para mencionar una de las aplicaciones más laureadas en la tienda de apps de iOS y que siempre se encuentra entre las más descargadas de su categoría. Nos referimos a ProCamera, una app que permite capturar instantáneas en formato RAW y cuenta con prestaciones adicionales como un modo nocturno (LowLight+) que permite tomar fotos en condiciones de baja luz con gran claridad. En esta aplicación, la mayor parte del ‘trabajo’ se lleva a cabo en el software una vez se ha disparado el obturador; los fotógrafos aficionados disfrutarán también con múltiples herramientas y formatos de edición una vez tomada la foto. Cuesta 6,99 euros y puede completarse con funciones extra por las que habrá que pagar adicionalmente.

DPTH, efecto de profundidad

Otro de los logros de las cámaras de los móviles ha consistido en popularizar el mencionado efecto bokeh o de profundidad, que permite un desenfoque selectivo de la imagen una vez que ésta ha sido tomada. En el caso de DPTH, una app que emplea la Inteligencia Artificial para predecir la profundidad incluso en móviles que carecen de una doble óptica; su funcionamiento no puede ser más sencillo y es que basta con tomar la foto y luego seleccionar con el dedo el campo de enfoque. La app está disponible de forma gratuita en Android y una versión gratis más limitada en el iPhone, cuyos usuarios deberán pagar para desbloquear funciones.