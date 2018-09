Cerca de 80 personas trasnochan en la Puerta del Sol para conseguir los nuevos iPhone

La tienda de Apple de la Puerta del Sol de Madrid ha amanecido este viernes con cerca de 80 personas formando una hilera en sus puertas para hacerse con los esperados iPhone XS, iPhone XS Max o Apple Watch Series 4, que han salido a la venta este viernes en España. Giovanni Di Bonito, un italiano de 31 años que trabaja en una oficina de abogados, ha sido el primero en tener en sus manos el nuevo smartphone y el Apple Watch. “La espera ha merecido la pena. Me lo llevo a casa porque llevo despierto desde ayer a las ocho de la mañana. Tengo que descansar porque si lo abro ahora, no me entero de nada”, ha afirmado.

Di Bonito, que se declara fan de Apple y cuenta con varios dispositivos de la compañía, lleva desde las 22.30 del jueves en la cola porque, pese a que tenía una reserva para recoger un iPhone XS Max negro, ha cambiado de opinión y prefería uno dorado. Es la primera vez que realiza esta fila en España, pero en Italia lleva haciéndolo desde que salió el iPhone 4S: “Allí espera más gente que aquí en las puertas de las tiendas y yo siempre suelo estar entre los 10 primeros”.

En realidad, la mayoría de compradores piden sus smartphones por Internet, según fuentes de la compañía. Pero, desde hace siete años, Apple guarda algunas unidades para quienes no tienen reserva y lleguen los primeros a las sedes de sus tiendas. “La compañía ha intentado que los interesados hicieran el pedido anticipado con hora para recogerlo, de modo que no haya colas ni largas esperas”, ha explicado un portavoz de Apple. Este método, sostiene, es el más seguro y el más cómodo para los clientes.

Las tiendas de Apple en España han abierto sus puertas a las ocho de la mañana. En Sol, unos 50 empleados de la compañía han agradecido a los usuarios entre aplausos que hayan acudido tan temprano a Sol para conseguir un iPhone. “Gracias a todos los que habéis pasado la noche aquí y a los que habéis venido con vuestras reservas. Nos morimos de ganas de abrir y enseñaros vuestros teléfonos”, ha afirmado un trabajador de la compañía.

Inmediatamente después han hecho la tradicional cuenta atrás para la apertura de la tienda. Al acabarla, han entrado en la Apple Store y se han colocado en dos filas para hacerles un pasillo a los primeros clientes. Cuando estos pasaban por el mismo para entrar al establecimiento, los empleados los recibían entre vítores.

Los primeros en entrar a la tienda han sido los usuarios que tenían reservas. Entre ellos estaba Javier Toledo, un estudiante de Marketing de 21 años que anoche salió de fiesta y ha acudido a la Apple Store de empalmada para hacerse con el iPhone XS Max. Otros años ha reservado el ‘smartphone’ por Internet y ha pedido que se lo enviaran a casa. Pero la experiencia no siempre ha sido positiva: “Hace dos años tuve un problema con el envío porque me llegó más tarde de lo previsto”.

A Toledo, que tiene un iPhone X, lo que más le gusta del nuevo dispositivo es su tamaño y el color. El XS tiene la misma pantalla de 5,8 pulgadas que su antecesor, mientras que el XS Max alcanza las 6,5 pulgadas. Además, los dispositivos presentados este año se pueden adquirir en un nuevo color —el oro—. “El color y el tamaño me encantan, pensaba que iba a ser más grande. Lo primero que voy a hacer es configurarlo e iniciar sesión en Instagram”, reconoce entre risas.

Aunque la mayoría de las personas que han acudido esta mañana a la tienda de Sol iban a comprar un iPhone, alguna estaba allí para hacerse con el Apple Watch Series 4. Se trata de un reloj que vigila la salud con el que la compañía busca conquistar el mercado de los más mayores. Pero para Max Ramírez, un odontólogo de 33 años que este viernes ha comprado el dispositivo, lo más destacable del reloj es su nuevo diseño. El Apple Watch es más fino y potente que el anterior pero con una pantalla un 30% más grande.

Ramírez llegó a las puertas de la tienda a las 23.30 del jueves. “Estoy aquí porque me daban la reserva para el día 17 de octubre. Pero no me aguanto, lo quiero ya”, explica. Actualmente cuenta con un Apple Watch Series 1 y lo utiliza para “revisar los whatsapps, poner música, usar el Google Maps y realizar llamadas”. Para él, la experiencia de pasar la noche en Sol “ha sido un rollo”: “Me pensaría si volver a hacerlo en otra ocasión”.

No es la primera vez que se forman filas como esta por la salida a la venta de terminales de Apple. Mientras que el 22 de septiembre de 2017salió a la venta el iPhone 8 y la cola en la tienda de Sol apenas alcanzaba la treintena de personas, unas semanas más tarde cerca de 400 personas acudieron al mismo lugar para hacerse con un iPhone X.