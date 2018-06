Oppo llega a España con el Find X, el móvil que esconde las cámaras cuando no las usas

Oppo es el quinto fabricante mundial de teléfonos inteligentes pero sus ventas se concentran en China e India. La marca china quiere darse a conocer ahora en Europa y ha elegido a España como uno de los cuatro países que le sirvan como cabeza de puente en su desembarco al Viejo Continente, junto a Italia, Francia y Holanda.

Para remarcar ese estreno europeo, Oppo ha elegido el Museo del Louvre de París para el estreno mundial de su último modelo, el Find X, un terminal que aspira a revolucionar el diseño de los smartphones, dominado por las invenciones y ocurrencias de Apple y Samsung. Al igual que estos, se caracteriza por una pantalla enorme con bordes reducidos a la mínima expresión. Pero a diferencia de los Galaxy y de los iPhone, el Oppo Find X se ha sacado de la chistera (nunca mejor dicho) una revolucionaria estructura deslizante que disimula por completo las cámaras dentro del cuerpo del teléfono, y las elimina del marco frontal y trasero o de la pestaña (notch) tan característica de los teléfonos Premium de los grandes fabricantes desde que la estrenara el iPhone X.

Cuando coge el Oppo Find en la mano X aparentemente solo se ve una pantalla lisa y sin orificios ni pestañas, pero cuando se activa la app de la cámara, un panel motorizado se eleva en medio segundo y aparecen las dos cámaras –frontal y trasera- , listas para desbloquear y fotografiar. La firma asegura que ha testeado este movimiento arriba-debajo con pruebas estrictas sobre la estructura deslizante para asegurarse de que el mecanismo no se deteriora con el uso. Además, al soltar el teléfono puede detectar la distancia de caída y ocultarse.

No se raya ni se ensucia

Esta cámara popup ya fue ensayada en el Vivo NEX, el smartphone de la marca hermana de Oppo ya que ambas pertenecen a la corporación china BBK, que también fabrica el One Plus. ¿Se dejarán seducir los fabricantes por esta nueva cámara deslizante? Pronto lo veremos, El mayor hándicap es que, al tratarse de un proceso mecánico, tiene más posibilidades de averiarse. Y la ventaja es que los objetivos permanecen ocultos y no se manchan ni se rayan.

Mecanismo automático de pantalla deslizante para esconder las cámaras. THE VERGE

El equipamiento audiovisual incluye una cámara frontal de 25 megapíxeles y dos cámaras duales traseras de 16MP y 20MP. La cámara de selfies aloja un reconocimiento facial en 3D, porque Oppo ha eliminado la identificación de huellas dactilares en su Find X, aduciendo que la tasa de fallos en el reconocimiento de huellas es 1 por cada 50.000 mientras que la tasa de aceptación falsa del reconocimiento de caras es de 1 por cada millón.

Además, el sistema desarrollado por Oppo, no solo hace que el desbloqueo sea más seguro sino que a la vez que ofrece soporte para pagos móviles, ensayado ya con Alipay de Alibaba, lo que convierte a Find X en el primer teléfono Android compatible con el pago a través del reconocimiento facial.

Oppo Find X.

La cámara frontal permite realizar selfies inteligentes aI analizar las características faciales, y brindar sugerencias para que las caras se vean más naturales y realistas, simulando varios efectos de iluminación en un rostro humano.

Pantalla inmensa

La pantalla de 6,4 pulgadas se ensancha hasta ocupar el 93,8% de la superficie, con una resolución FHD+ de 2.160 x 1.080 píxeles, y un diseño panorámico, que logra una silueta refinada gracias al diseño frontal y posterior sin orificios, así como al cristal 3D suavemente embutido en el borde.

En el interior, el smartphone es empujado por un procesador Snapdragon 845, con 8GB de RAM y un máximo de 256GB de almacenamiento, La batería tiene 3.730 mAh y el sistema de carga rápida propio Super VOOC, , que carga el teléfono completamente en una hora.

Find X llega en dos combinaciones de colores degradados: rojo urdeos y azul glaciar. El teléfono se lanzará en Estados Unidos y Europa pero ni han dado precios definitivos, aunque rondará los 700 euros. En España, Oppo no lo va a tener fácil. Por el momento, apenas tienen una oficina comercial y no disponen de tiendas propias, Se tendrá que medir no solo a los gigantes Huawei, Apple y Samsung, sino a Xiaomi, que ha irrumpido con fuerza en el mercado nacional y en menos de un año ya es el tercer vendedor de móviles, con importantes planes de expansión.