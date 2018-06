Twitter elimina las cuentas de los usuarios que las crearon siendo menores de 13 años

"Tu cuenta está bloqueada". Antonio, que prefiere no dar su nombre real, se encontró ayer con esa notificación al intentar acceder desde su móvil a su cuenta de Twitter. Tiene 19 años y se registró cuando tenía 12. En los últimos siete años ha publicado 40.000 tuits y suma 1.200 seguidores. La red social ha comprobado que en el momento en el que creó la cuenta era menor de 13 años, la edad mínima que Twitter requiere para que el usuario pueda dar su consentimiento en cuanto al tratamiento de datos personales.

"Es absurdo que apliquen ahora esta medida. Me han bloqueado la cuenta y no quiero volver a la casilla de salida. Ya no recuerdo a los 800 usuarios a los que seguía. Esa es la información que quiero que me aparezca", explica Antonio. La decisión de Twitter, que no dispone de un servicio de verificación de edad, de activar su control sobre las cuentas de los usuarios y comprobar los datos ha llegado después de que el pasado 25 de mayo entrara en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, una normativa europea que endurece las condiciones para que las empresas usen los datos de sus usuarios.

Una de las cuentas bloqueadas por Twitter a un usuario en España.

Desde la tecnológica explican que el nuevo reglamento europeo ha establecido nuevas edades para dar el consentimiento de los datos y que la edad mínima es 13 años, aunque algunos países como Irlanda la han subido a 16 y otros como Francia se van a decantar por 15. En el caso de los países que no han regulado al respecto, la normativa establece la edad mínima en 16 años. "Nosotros no exigimos la fecha de nacimiento, pero dado que algunos usuarios aportaron ese dato en el momento en el que crearon sus cuentas, aquellos que lo hicieron siendo menores de 13 años deben aportar un documento con el consentimiento de sus padres para poder continuar", explican desde Twitter.

Autorización de los padres requerida por Twitter para los menores de 13 años.

"Legalmente, no podemos mantener contenidos en la plataforma que fueron publicados cuando el usuario era menor de 13 años y en este momento no podemos diferenciar los tuits creados antes y después de esa edad", precisan. El hecho que resulta curioso es que algunos de los usuarios decidieron rellenar la casilla con la edad años después de crear su cuenta. Todos aquellos menores de 13 años que no incluyeron su edad se libren del bloqueo de Twitter.

La solución que la compañía ofrece a los afectados es que creen una nueva cuenta. Pero a algunos, como Antonio, les han dado la opción de entregar algunos documentos para analizarlos y valorar si le vuelven a habilitar la cuenta. "Me han ofrecido dos opciones: o bien, que mande mi DNI para que comprueben mi edad; o bien que les mande una autorización de mis padres", cuenta. Antonio encuentra incomprensible mandar una autorización de sus padres ahora, con 19 años.

Desde Twitter España no aportan datos del total de usuarios afectados y aseguran que es la única solución, ya que "de ninguna manera" podrían acceder a las cuentas de los usuarios para borrar todas las publicaciones anteriores a los 13 años por una cuestión de "transparencia" y de cumplimiento de la ley de protección de datos.