La prohibición silenciosa de los móviles en los colegios españoles

"El adolescente entiende el sí o el no, un punto intermedio es complicado". Así explica Pilar Atienza, pedagoga del instituto público Torres Vicens de Lleida, por qué en el curso 2016-2017 prohibieron a los alumnos llevar móviles al centro educativo. Detectaron que durante los recreos la señal wifi se saturaba y descubrieron que la mayoría de los estudiantes ya no practicaban deportes o charlaban en corrillos. "Se pasaban la media hora jugando con el móvil o chateando, de forma aislada. Era una conducta que no habíamos visto antes", cuenta. Plantearon al consejo escolar prohibir a los alumnos de primero, segundo y tercero de la ESO -de entre 12 y 14 años- llevar al centro dispositivos móviles personales. Empapelaron el centro con carteles y dejaron muy claras las consecuencias del incumplimiento: tres días de expulsión y 10 días en caso de reincidir. "No les expulsamos del centro, sino de su clase. Les mandamos con los de Bachillerato, incluido el recreo", apunta Atienza. "Como educadores no podemos permitir que se pierda la parte socializadora", añade.