‘Pokémon Let's Go Pikachu‘ y ‘Let's Go Eevee’ llegan a Nintendo Switch

Nadie esperaba que se fuesen a revelar en horas tan intempestivas, pero finalmente Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon Let’s Go, Eevee! se han presentado en una conferencia en Japón cuando el resto del mundo dormía. Nintendo Switch, la consola que está batiendo récords de ventas tras un primer año magistral, será quien reciba el próximo 16 de noviembre estos títulos, cuyo enfoque ha quedado claro después de ver su tráiler debut.

Según ha dicho la compañía en el comunicado, estas ediciones estarán claramente dirigidas al público que quedó encandilado con la fórmula de Pokémon GO; pero también lo harán para los que crecieron con los juegos originales lanzados en 1999-2000 en España, Rojo, Azul y Amarillo, en concreto este último. Y es que volvemos a la región de Kanto solo que en completas tres dimensiones. En una versión escogeremos a Pikachu, mientras que en la otra recibiremos a Eevee, la criatura que en la obra original poseía el rival de nuestro protagonista.

El nuevo estilo artístico goza de una gran variedad tonal, gamas cromáticas muy saturadas para llamar la atención a los que hoy son niños y a los que ahora son inevitablemente adultos. Han pasado veinte años desde que visitamos Kanto, así que los desarrolladores han preferido dejar este territorio intacto: en vez de las más de 800 especies existentes a día de hoy, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon Let’s Go, Eevee! introducirán solo los 151 originales, añadiendo personalización y más detalles en sus animaciones.

De hecho, por primera vez en nueve años el Pokémon principal nos acompañará fuera de los combates. Y hablando de combates, se eliminan los encuentros aleatorios en la hierba alta: los enfrentamientos contra criaturas salvajes serán únicamente con los que avistemos, mientras que los combates propiamente dichos serán contra entrenadores. Esas capturas se realizarán como en Pokémon GO. En móviles teníamos que deslizar el dedo, pero ahora en Nintendo Switch habrá que deslizar el mando acoplado en la consola.

Poké Ball Plus, el nuevo periférico

Es importante hablar también de Poké Ball Plus, el nuevo periférico que se venderá por separado por unos 40 euros a partir del mes de noviembre. Ese gadget servirá para llevarnos con nosotros al Pokémon elegido, capturar criaturas cuando estemos caminando e incluso servir como mando gracias a su joystick y su botón superior. Al tener giroscopio, este aparato se utilizará como si fuese una Poké Ball en el mundo real, almacenando criaturas y siendo asimismo control tradicional dentro del juego durante las partidas en casa.

Y esto no es todo: por primera vez en la franquicia, estas entregas permitirán el juego cooperativo. Es decir, dos personas en la misma consola, en la misma partida. Esta función nos permitirá compartir la experiencia y combatir conjuntamente contra otros entrenadores, aunque por desgracia se ha confirmado que no habrá modo multijugador en línea por motivos que no han trascendido.

Toca esperar al próximo 16 de noviembre para comprobar si estos Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Let’s Go, Eevee! calarán igual de hondo que lo hizo Pokémon GO hace dos veranos o las ediciones originales en las que se basa esta nueva pareja hace veinte. Lo que parece es que Nintendo Switch está llamada a ser la consola predilecta estas navidades.