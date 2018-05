Tviso, el ‘chromecast’ español frente a sus rivales

Aquello de “ver la televisión” ha cambiado por completo con la llegada de las plataformas de contenido en streaming. Cada vez es menor el número de espectadores pendientes de que la pequeña pantalla emita por fin el capítulo de la serie que ansiamos ver y mayor quien decide qué ver, cuándo hacerlo y en qué circunstancias. El contenido bajo demanda ha puesto patas arriba el entretenimiento en el hogar y es ahora el usuario quien escoge la serie y capítulo que desea ver, lo pausa para ir al servicio y lo retoma a su regreso; Netflix, HBO y el resto de plataformas en lid ofrecen ya un catálogo de series y películas que puede llegar a ser desbordante. ¿Cómo podemos disfrutar de ello sin volvernos locos en el televisor?

Algunos fabricantes están intentando resolver esta compleja ecuación en la que cada vez son más las plataformas en el mercado, con más canales y un catálogo que no termina de crecer. Los smart TV más modernos cuentan con su propia plataforma en la cual el usuario puede instalar las aplicaciones de los canales en streaming, pero lo cierto es que no todos los televisores en casa cuentan con esta posibilidad y por otro lado, la interfaz no suele ser en ocasiones la mejor que podamos disfrutar. En este sentido, un grupo de emprendedores españoles se han aventurado a crear un dispositivo tipo chromecast que, conectado al televisor, permite al usuario navegar entre el contenido de las múltiples plataformas de pago o gratuitas existente.

Tviso, el último, pero el más aplicado

Se trata del último periférico multimedia en llegar y el único de la lista con sello español creado por los fundadores del popular portal Series.ly, que cuentan con un profundo conocimiento del mercado. Este dispositivo de 99 euros (en precio de lanzamiento), se conecta al televisor mediante el puerto HDMI y viene a responder a una creciente necesidad de saber moverse entre toda la avalancha de series y películas que inundan la oferta. Tviso nos pregunta al instalarse a qué servicios en streaming estamos abonados y a partir de ahí filtra por nosotros el contenido en base a dos elementos: el interés general (acumulado por el histórico de datos recabados en tiempo real por la base de datos de usuarios), y el personal, que toma como referencia nuestros hábitos.

El dispositivo es el único además en incorporar de forma oficial contenidos de Movistar, pero otro de sus puntos diferenciadores se encuentra en el mando, un periférico con acelerómetro que podremos usar como puntero y así gestionar de forma muy intuitiva el menú; por otro lado, el mando a distancia en horizontal esconde un teclado completo para rellenar formularios o introducir textos. El hardware es solo una parte más de un conjunto que nace en la plataforma: Tviso.com es un portal en el que el usuario podrá llevar un control de la evolución de las series, será notificado de la llegada de nuevos capítulos y por descontado, un algoritmo propondrá contenido tomando en consideración las tendencias del mercado, pero sobre todo, las preferencias de cada uno.

Tviso frente a sus rivales

Chromecast: La llegada de este económico y versátil dispositivo supuso un antes y un después en la forma de disfrutar de las series y las películas en nuestros dispositivos; este pequeño accesorio logró al aparentemente menor, pero con consecuencias de calado: permitir reproducir lo que tenemos en el tablet o móvil en un televisor de forma inalámbrica y con una gran calidad. De pronto, los vídeos de YouTube adquirieron una nueva dimensión, y Chromecast permitió que las plataformas como Netflix, HBO o Amazon Prime TV pudieran ser disfrutadas con todo el potencial que permite un gran televisor (sobre todo, si no era ‘smart’). El pequeño dispositivo de Google se conecta -como todos sus rivales- al puerto HDMI del televisor, y requiere adicionalmente de una fuente de alimentación para operar. Chromecast está disponible en dos versiones, una básica por 34 euros y otra que permite la reproducción en 4K HDR por 69 euros. El dispositivo cuenta con un amplio catálogo de aplicaciones entre las que están prácticamente todas las plataformas y como punto en contra, el sistema carece de mando a distancia propio. La principal baza de este periférico tal vez sea su economía y sencillez, que sin grandes pretensiones, transforma por completo el uso del dispositivo.

Fire TV Stick: Amazon ha llegado tarde a esta carrera pero ha sabido aprovechar bien su retraso para hacer bien los deberes y ofrecer un producto muy versátil y de gran calidad con su Fire TV Stick. Conviene recordar que la versión que se ofrece en nuestro país es la Basic, a diferencia de un modelo superior vendido en Estados Unidos, el Fire TV 4K que ofrece contenido en esta resolución y además incorpora el asistente mediante inteligencia artificial Alexa. Amazon ha jugado bien sus cartas puesto que ofrece un potente dispositivo, que al igual que sus rivales, se conecta mediante HDMI y fuente de alimentación, pero que incorpora un ingrediente extra que sin duda marca la diferencia: un mando a distancia. El equipo se vende por 59,99 euros, pero los usuarios del servicio Prime lo pueden adquirir por tan solo 39,99 euros, y cabe deducir que este producto tiene mucho sentido entre los abonados al servicio, puesto que disfrutan también del canal en streaming Prime Video. En lo que respecta al ecosistema e interfaz, los de Jeff Bezos proponen una pantalla configurable mediante la nutrida tienda de aplicaciones de la casa (como se sabe, basada en Android) y en definitiva, se trata de un dispositivo que por su precio, resulta tremendamente interesante por todo lo que ofrece.

Apple TV: Los creadores del Mac siempre han tenido una extraña relación con este producto: siempre se ha considerado que Apple TV era uno de aquellas aventuras mal avenidas pero que la firma no terminaba de finiquitar, pero lo cierto es que el dispositivo no solo sigue en el existente catálogo de Apple, sino que sigue siendo renovado e incorporando interesantes funciones. El receptor multimedia juega en otra liga en lo que respecta a los precios y es que el modelo más económico se vende por 159 euros, aunque si se desea reproducir contenido en 4K compensará pagar 199 euros, el precio base de la versión más avanzada. ¿Qué se recibe a cambio? Un dispositivo perfectamente integrado en el ecosistema de la firma; quien tenga un iPhone, iPad y sobre todo, elementos de domótica en el hogar, le convendrá valorar apostar por el Apple TV. En lo que respecta a las aplicaciones, cada vez son más y bien confeccionadas, siguiendo la estética y estructura de la conocida App Store. El dispositivo llega además con un mando a distancia avanzado que incorpora un micrófono para invocar a Siri y gestionar el equipo mediante la voz.