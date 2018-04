Vivir sin red

Eduardo Donato vende el jamón más caro del mundo. La revista Forbes lo ha considerado “el referente mundial del ibérico” y el diario alemán Süddeutsche Zeitung le ha dedicado media página tras la información publicada por EL PAÍS sobre su producto. Ha recibido delegaciones oficiales de China, vende en las ferias más exclusivas del mundo y entre sus clientes están todos los grandes de la industria textil. Sin embargo, para devolver algunas llamadas tiene que pasear hasta la cima de un monte cercano a su empresa en Cortegana (Huelva) o desplazarse a un espacio público del pueblo para tramitar gestiones por Internet.

En su oficina ha montado dos parabólicas, una antena propia, repetidores y todo tipo de tecnologías para salvar esta brecha, que padecen miles de españoles. Sin embargo, no puede mover el teléfono de encima de la lavadora porque pierde la poca señal que le llega, a veces. Un 10% de la población carece de conexión a Internet de calidad y se conforma con una de menos de dos megas o una inestable (esporádica y parcial) cobertura móvil de tercera generación cuando en Talavera de la Reina (Toledo) se ensaya ya la quinta.

A Eduardo Donato, las limitaciones tecnológicas le condicionan el desarrollo de su empresa, pese a ser un referente mundial. A su hija, Marta, que colabora con la sociedad (Maladúa), le han multiplicado los inconvenientes de obtener el título de Joven Agricultora, una certificación necesaria que ha cursado en línea y presencialmente en la capital onubense, adonde se desplazan decenas de alumnos en vez de acercarse el profesor hasta donde ellos están.

Marta tiene un pequeño soporte en un rincón de la cocina para colgar el móvil. Es el único lugar de su casa con cobertura. Pero esta eventualidad, se hace insalvable en la empresa. Tienen dos líneas móviles y dos fijas de distintas compañías asociadas a repetidores, antenas y amplificadores propios en los que invirtieron más de 4.000 euros. Aún así, disponer de conexión estable es imposible.

ampliar foto Eduardo Donato muestra el móvil con el que consigue más cobertura. PACO PUENTES

“El fijo no identifica la llamada ni tiene contestador y solo dispone de línea a veces. Hay llamadas perdidas en los móviles que se registran por la noche, cuando vuelve la cobertura, y salimos al monte a responderlas al día siguiente o nos tenemos que acercar al centro del pueblo”, relata Eduardo Donato, quien se pregunta cómo es posible que se pueda manejar una sonda espacial en Marte desde la Tierra y no llevar Internet a todos sitios. “No se invierte en zonas rurales porque no salen los números. Llamamos a las compañías, pero ya ni vienen. Es agotador”, lamenta.

El gerente y creador de Maladúa tiene cuatro móviles, pero el que lleva consigo siempre es de hace una década y carece de correo electrónico, Whatsapp o cualquier aplicación. Es el que más cobertura registra y con ese se maneja.

A 43 kilómetros de su casa, en Valdezufre (una pedanía de Aracena), la situación se repite. Hay calles con cobertura y otras que no. Lorencio Martín, propietario del único bar del pueblo, consiguió disponer de wifi y su local se ha convertido en el cibercafé de la localidad, donde los jóvenes juegan, mantienen sus redes sociales o buscan trabajo, como Jaime Martín, un camionero de 29 años que muestra en el bar su aplicación móvil para acceder a ofertas de empleo. “Mi padre tenía una empresa de construcción con un socio en el pueblo de al lado y tenía que ir a verlo porque hablar con él por teléfono era imposible”, relata.

Jaime Martín intenta conectar con su móvil en Valdezufre. PACO PUENTES

“Lo tengo que pagar yo, pero aquí viene todo el pueblo a buscar conexión. Hay veces que la luz del wifi se pone roja”, comenta el dueño del bar, que reclama “más atención” para los casi 400 habitantes. Las limitaciones llevaron a los vecinos a protagonizar un vídeo con el que concursaron para optar a un año de conexión por satélite. Pero no ganaron y todo sigue igual. La concejal responsable, Silvia Durán (PSOE), asegura que ya se ha aprobado un plan de inversiones para solucionar las limitaciones, pero alega que “no es oportuno” hablar ahora de eso.

Estos vecinos son ejemplos de los casi cinco millones de españoles que carecen de ADSL superior a dos megas. Un 10% de los 46,7 millones de habitantes, según el informe de cobertura de banda ancha del Gobierno. En este mismo estudio se considera que la cobertura 3G llega al 99,7% de la población, pero la experiencia demuestra que no es de forma uniforme ni estable. Las deficiencias afectan a la igualdad de derechos a la información, la educación, el emprendimiento o simplemente el ocio.



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado en Teruel el plan 300x100 para extender la banda ancha a las zonas donde actualmente no hay conexión de alta velocidad o es muy débil. El programa supondrá una inversión de 525 millones de euros y ampliará la conexión de calidad al 95% de la población española. Rajoy, quien ha admitido la influencia de la falta de acceso a la revolución digital en la despoblación y en la cohesión del medio rural, ha reconocido que las redes fijas españolas cubren al 76% de la población y de ahí la inversión que van a realizar para llegar al 95%.

El plan ha sido presentado en presencia de directivos de Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil. Telefónica, la principal compañía proveedora de servicios, ha afirmado que “tiene un fuerte compromiso con el plan y apoyará el despliegue”. Eurona, un operador de Internet, voz y datos por satélite, ha informado en un comunicado de “un plan para llevar la banda ancha en una primera fase a 2.500 pueblos de toda España a través de un proyecto piloto centrado en 40 municipios de Castilla y León, concretamente en las provincias de Ávila, León y Valladolid, zonas prioritarias según el último informe de Cobertura de Banda Ancha elaborado del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital”.