Por qué Fortnite está batiendo récords en todo el mundo

El género de los videojuegos Battle Royale se ha consagrado como el éxito no solo de la actualidad sino de todo lo que llevamos de década. No es una moda: ha llegado para quedarse. Lo dicen sus datos, sus cifras y sus récords. Ahora bien, ¿qué es eso de Battle Royale? Sencillamente la vertiente de los juegos de disparos multijugador donde los enfrentamientos son todos contra todos; una suerte de supervivencia donde se empieza sin nada y se va construyendo un inventario, un avituallamiento, al tiempo que se acaba los otros cien hasta que solo quede uno.

Primero fue PlayerUnknown’s Battlegrounds el que desde la segunda mitad de 2017 empezó a congregar a millones de jugadores normalmente adultos en este título de vastas dimensiones y estética realista; pero luego apareció Fortnite: Battle Royale, un juego que se basaba inicialmente en la construcción pero que evolucionó con un modo de juego directo a lo que estaba siendo tendencia. Esta obra de Epic Games tenía en octubre solo 7 millones de usuarios, pero ahora ya tiene más de 45 millones, alrededor de toda la población española.

Gratuito, dinámico, sencillo, llamativo

No cabe duda que una de las explicaciones de su éxito, más allá de todos los datos recopilamos en este artículo, es que es gratuito. A diferencia de otros videojuegos que quitan el sueño a los más jóvenes –aquellos que no disponen de dinero para gastar a sus anchas sino que dependen se sus progenitores–, esta obra es free-to-play. Esto significa que comenzar a jugar no cuesta dinero y que, por tanto, pasar horas y horas con amigos usando el chat de voz solo requiere de unos casos, la consola y conexión a Internet.

Y a pesar de todo, a la editora Epic Games le ha salido la jugada redonda con más de 126 millones de dólares en ingresos a través de elementos cosméticos con esta modalidad creada en tan solo dos meses.

Gracias a todos por una noche inolvidable. A los Youtubers y a los suscriptores. Hemos batido el record mundial de views en directo en gaming. #YTBattleRoyale os quiero <3 pic.twitter.com/0WiJP34ZRD — elrubius (@Rubiu5) 25 de marzo de 2018

También es un título que entra por los ojos. Al contrario que otras alternativas dentro de los shooters multijugador, Fortnite: Battle Royale cuenta con un motor gráfico creado por la propia compañía: Unreal Engine. Son conocedores absolutos de esta herramienta, facilitando que tanto la animación de los personajes como la recreación del mundo sean atractivos para los más pequeños de la casa y los que ya superen la treintena.

Una diferencia fundamental con otros rivales es que se pueden construir cosas, una mecánica que incrementa la intervención del jugador en la manipulación del mundo; y se crean así partidas únicas donde dependiendo de lo que se construya el devenir tomará un cariz inesperado.

Finalmente, la atención diaria depositadas al proyecto constatan el compromiso del estudio en el juego: actualizaciones constantes; nuevo contenido cada mes que invita a regresar para conocer cómo afectan esas novedades a las partidas; escasas caídas de servidores online…

La llegada de Fortnite: Battle Royale a dispositivos móviles ha sido la gota que ha colmado el vaso, eliminando cualquier barrera restante. El evento de este pasado domingo de ElRubius, con un streaming de cien Youtubers con más de 10 millones de espectadores, ponen de relieve que este videojuego capta la misma atención en España que muchos prime time televisivos.

Recordemos su nombre, ha nacido un fenómeno global.