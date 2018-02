Los jóvenes se apuntan al ‘mobile first’: la mitad ya solo navega por el móvil

César Alierta no suele pasar desapercibido en sus intervenciones. Como presidente de Telefónica durante tres lustros nos acostumbró a sus réplicas airadas contra la política regulatoria de Bruselas y su intervencionismo o las críticas a los representantes sindicales que reventaban las juntas de accionistas. Aunque su blanco favorito siempre fue la impunidad de los llamados over the top como Google o Facebook a la hora de controlar nuestros datos o de evadir sus obligaciones fiscales.

En su presentación del informe Sociedad Digital en España 2017 como presidente de la Fundación Telefónica, Alierta ha vuelto a la carga, y ha pedido a la Comisión Europea que elabore una norma que garantice la seguridad y la privacidad de los usuarios en Europa contra los gigantes estadounidenses como Google o Apple, “que lo saben todo sobre nosotros”.

El ex presidente de Telefónica, tras desvelar que avisó a la canciller alemana, Angela Merkel, de que sus comunicaciones podían ser controladas por las agencias de seguridad estadounidenses al disponer de un iPhone, se mostró orgulloso ante la concurrencia de su modelo antiguo de móvil, sin conexión a Internet, y aseguró: “Yo no tengo esos problemas porque tengo una carraca de móvil”.

El presidente de la Fundación Telefónica, ha indicado que los idiomas que más se hablan en un mundo no son el chino mandarín, el inglés y el español, sino el Android de Google y el iOS de Apple (sistemas operativos para móviles), y ha advertido de las intromisiones de las agencias de seguridad de EE UU y de Rusia en las redes de comunicaciones .

Alierta ha defendido que la próxima generación deberá tener conocimientos digitales, y ha reclamado que hay que cambiar toda la educación. "Se sigue enseñando igual que en 1980, hay que cambiar el curriculum de magisterio", ha explicado.

El informe de la Fundación Telefónica destaca que España es ya "una sociedad digital" que tiene entre sus retos la ciberseguridad y mejorar la capacitación digital de su población. Solo el 31 % de los españoles cuenta con competencias digitales avanzadas y el 23 % tiene habilidades digitales básicas, mientras que prácticamente la mitad de la población no tiene las competencias digitales necesarias para afrontar adecuadamente la transformación digital.

De hecho, España se sitúa en el puesto 17 de los 28 países que componen la Unión Europea en el indicador de Capital Humano incluido en el indicador DESI, una situación de clara desventaja en el actual mercado laboral.

Según el informe, una escasa mayoría de la población española (56 %) tiene una actitud positiva frente a los robots y sistemas de inteligencia artificial En España el 56% de los ciudadanos considera que su trabajo puede ser realizado total o parcialmente por un robot. La inversión global en sistemas de Inteligencia Artificial señala que en España podría aumentar la productividad laboral un 11%.