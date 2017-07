El fundador de AlphaBay fue atrapado por un error de novato

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado este jueves el desmantelamiento del mercado negro AlphaBay, la mayor plataforma de venta de estupefacientes, números de tarjetas de crédito o cuentas de servicios online robadas.Las autoridades holandesas también lograron acabar con Hansa, otro mercado que operaba en el Internet profundo o Deep Web.

AlphaBay tenía listados más de 350.000 productos ilegales, 200.000 consumidores y 40.000 vendedores, estima Europol, que ha colaborado en la operación. Es el mayor golpe a un mercado de este tipo en la historia desde la operación Silk road.

La Deep Web es el conjunto de páginas webs que no están indexadas por los buscadores webs como Google o Bing. Es todo lo que no se ve debajo de la punta del iceberg. Los criminales han encontrado allí el lugar idóneo para realizar sus operaciones de compra y venta de drogas, armas, tarjetas de crédito, etc.

El acceso a estos mercados se realiza a través de la red Tor, en la que el envío de información no revela la identidad del emisor, su dirección IP. Es una red de innumerables capas muy difícil de penetrar por las fuerzas de seguridad, que tienen que depender habitualmente de la ingeniería social para detectar a los criminales. Los pagos se efectúan mediante criptomonedas como el bitcoin o monero para poner las cosas más difíciles a las autoridades.

Alexandre Cazes, de 26 años, estaba al mando de AlphaBay hasta que fue arrestado en Tailandia el pasado 5 de julio acusado de conspiración para la distribución de narcóticos, robo de identidad, fraude y blanqueo de dinero. Se suicidó en su celda una semana más tarde ahorcándose con una toalla.

Varios errores facilitaron la investigación

El joven de nacionalidad canadiense cometió múltiples y graves errores al ocultar su rastro, según revela la investigación. Se encontró una dirección de email de Hotmail (Pimp_alex_91@hotmail.com) en la cabecera de los correos electrónicos de bienvenida y recuperación de contraseña que se usaron hasta finales de 2014 en AlphaBay.

El capo de AlphaBay dejó múltiples rastros desde su cuenta de email

Las autoridades canadienses lograron confirmar que esa cuenta estaba registrada al nombre de Alexandre Cazes nacido el 19 de octubre de 1991. Además, lograron descubrir que esa cuenta de email fue utilizada para escribir respuestas en un foro de informática, en el que firmó con su nombre real.

En la demanda se estipula que en el momento de ser arrestado por la policía tailandesa, el portátil de Cazes estaba abierto, sin cifrar y estaba operando en AlphaBay con permisos de administrador. Gracias a esas facilidades, el FBI y la DEA encontraron numerosos documentos de texto sin protección en los que se encontraban contraseñas y frases clave de la web y los servidores de AlphaBay.

Hansa, el cepo de los 'narcos'

Mientras la DEA y el FBI cercaban a Caze, Europol ayudó a las autoridades holandesas a encontrar y arrestar a los dos administradores del mercado negro Hansa, que tenía su infraestructura localizada en Holanda, Alemania y Lituania. La policía holandesa y Europol se hicieron con el control del portal el 20 de junio mediante un permiso judicial para rastrear las actividades criminales de todos los vendedores de estupefacientes que ya no podían ejercer sus actividades en AlphaBay y que vieron en Hansa la alternativa idónea.

Así, sin que se dieran cuenta, todas las órdenes y direcciones de compra y venta de drogas estaban siendo rastreadas en todo momento a la espera de dar el golpe final a los dos mercados negros.

"En las últimas semanas, la policía holandesa ha recopilado valiosa información de objetivos de alto perfil y direcciones de envío de numerosos encargos que serán investigados", ha dicho Europol en un comunicado. "Es un éxito extraordinario".