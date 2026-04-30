Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 30 de abril

El sorteo de La Primitiva de este jueves se juega por un bote de 11,4 millones de euros

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El sorteo de La Primitiva reparte numerosos premios que distribuye en diferentes categorías en función del número de aciertos: desde los tres números de la combinación ganadora hasta la categoría especial, que es aquella en la que se reúnen los seis números ganadores junto con el reintegro.

El Joker es el juego adicional que va de la mano de La Primitiva y que se basa en un código de siete cifras que lleva a premios millonarios.

Los importes de los premios son aproximados, ya que dependen de la recaudación y del número de ganadores en cada categoría.

El sorteo de La Primitiva de este jueves se juega por un bote de 11,4 millones de euros y se convierte en el juego más esperado de la jornada de SELAE.

La Primitiva

En el sorteo de La Primitiva del pasado lunes, no hubo acertantes de categoría especial ni de primera categoría, pero si hubo dos acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de 63.300 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Santa Cruz de Tenerife.

Resultados de La Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este jueves 30 de abril son los siguientes:

  • Combinación ganadora: 7, 8, 9, 13, 28, 42
  • Complementario: 29
  • Reintegro: 8
  • El Joker: 0754026

Todas las categorías de premios

  • Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado
  • Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros
  • Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros
  • Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros
  • Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros
  • Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

Comprobar los resultados y cobrar los premios

Consulta los números premiados en el sorteo de La Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.

Otros sorteos

Cupón diario de la ONCE

Bonoloto

Bonoloto

Eurodreams

Lotería Nacional

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Inglés online
cursosingles
Mejora tu inglés con con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_