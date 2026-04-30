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Sorteos
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del jueves 30 de abril

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.
El País
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Madrid -
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Este jueves es la última oportunidad de esta semana y del mes de abril de ser agraciado con el sorteo del Cupón diario de la ONCE, que de lunes a jueves reparte un gran premio a los afortunados con el número más la serie.

Este puente se presenta también repleto de sorteos, el viernes día 1 de mayo es el turno del Cuponazo y el fin de semana del Sueldazo de la ONCE y del sorteo Extraordinario del Día de la Madre, que se celebra el domingo 3 de mayo y reparte un primer premio de 17 millones de euros al agraciado con el número más la serie.

Por el momento, los resultados del juego de hoy son los siguientes:

Resultados del Sorteo del Cupón diario de la ONCE de hoy:

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy jueves 30 de abril son los siguientes:

  • Número: 86668
  • Serie: 004

Todos los Premios del Cupón Diario

Estos son los premios en juego:

  • 86668 serie 004 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 86668: 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
  • 8666: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
  • 6668: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
  • 866: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
  • 668: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
  • 86: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 68: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 8: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
  • 8: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Si resultas agraciado con el primer premio o con alguno de los premios restantes, podrás cobrar las cantidades premiadas en función de dónde se compró el décimo.

Para aquellos premios que se compraron online a través de la página web oficial, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta de JuegosOnce.es. En el caso de cupones físicos, los premios menores se abonan en el punto de venta, mientras que los superiores a 500 € deben gestionarse en una delegación de la ONCE o en bancos colaboradores (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Kutxabank). Recuerda que los premios mayores de 40.000 € tienen una retención fiscal del 20%.

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