Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 30 de abril

Consulta los números premiados en La Bonoloto del sorteo de este jueves

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra este jueves por un bote de 1,1 millones de euros

Llegamos al jueves de esta última semana del mes de abril y es el momento de probar suerte con todos los sorteos del día de SELAE. Lotería Nacional, Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva junto a El Joker serán los responsables de hacerte millonario el día de hoy.

El sorteo de Bonoloto en concreto, se juega hoy por un bote de 1,1 millones de euros. Esto es así porque en el sorteo de ayer miércoles no hubo acertante de primera categoría, pero si hubo uno de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 156.000 euros y selló su boleto ganador en Burgos.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este jueves 30 de abril han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 10, 15, 29, 30, 35, 39

El complementario: 38

El reintegro: 4

Todas las categorías de premios

Los premios se asignan según el número de aciertos obtenidos en comparación con la combinación ganadora. Las categorías son:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: recuperación del importe jugado si se acierta el número correspondiente.

El valor final de cada premio depende tanto de la recaudación del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.

Si no has sido agraciado con alguno de los numerosos sorteos del día, todavía estás a tiempo de probar suerte con los sorteos especiales que Loterías y Apuestas del Estado prepara para celebrar el Día de la madre el próximo domingo 3 de mayo.