Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 24 de abril
El premio principal es de 6.000.000 euros para aquellos que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie
El Cuponazo de la ONCE está organizado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se celebra todos los viernes. Es uno de los sorteos más populares en España. Comenzó en 1987 como una evolución del tradicional cupón de la ONCE, que se remonta a 1939, y que se celebra de lunes a jueves.
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Resultados del Cuponazo de la ONCE hoy
El número premiado del sorteo del Cuponazo de este viernes 24 de abril de 2026 es el siguiente:
- Número: 15987
- Serie: 101
Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que ofrece este sorteo de la ONCE, según las cifras acertadas:
Todos los premios del Cuponazo de la ONCE
- 15987 serie 101: 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.
- 15987: 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
- 1598: 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.
- 5987: 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.
- 159: 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.
- 987: 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.
- 15: 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
- 87: 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
- 1: 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.
- 7: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.
Comprobar los números premiados
Una vez concluido el sorteo del Cuponazo, se podrán comprobar los números premiados en la página web oficial de JuegosOnce.es y a través de la página web de EL PAÍS.