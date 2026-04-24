Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 24 de abril

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

Es el momento de probar suerte con este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado y optar a la parte proporcional de la recaudación que la Bonoloto reparte hoy. No es el único sorteo con el que SELAE reparte premios millonarios, el otro gran protagonista de la noche es el Euromillones, que se juega este viernes por un bote de 17 millones de euros.

Desde hace décadas, la Bonoloto se ha convertido en ese sorteo diario que reparte millones todos los días, de lunes a domingo, y que es esperado por millones de usuarios que buscan convertirse en millonarios y ser agraciados con los premios de algunas de sus categorías.

En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves hubo tres acertantes de primera categoría, que se llevaron más de 265.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Barcelona, Valencia y Castellón.

Además, hubo cuatro acertantes de segunda categoría que se llevaron un premio de más de 35.000 euros y sellaron sus boletos ganadores en Barcelona, Ciudad Real, Lugo y Valencia.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 24 de abril han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 3, 5, 17, 35, 42, 47

El complementario: 25

El reintegro: 7

Todos los Premios

Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: acierto del número de reintegro

El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.

Qué hacer si resultas premiado

Una vez terminados los sorteos del día, tanto la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado como la página de EL PAÍS ofrecen los resultados de los principales sorteos del día.

Si eres uno de los agraciados, es necesario seguir la normativa de SELAE para poder obtener las cantidades premiadas, en función de estas será posible cobrar en puntos de venta oficiales o será necesario a través de entidades bancarias colaboradoras.