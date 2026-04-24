La ‘golden visa’ de Donald Trump solo ha sido aprobada una vez a pesar de tener cientos de solicitudes en espera

Mucha pompa y pocas nueces. La “tarjeta dorada” o golden visa del presidente Donald Trump, que permite a extranjeros millonarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos tras hacer un desembolso de seis cifras, ha sido aprobada una sola vez. La revelación la hizo el propio secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien en diciembre del año pasado aseguró que el visado llevaba recaudado un monto de 1.300 millones de dólares.

Para entender los números de Lutnick, hay que revisar sus declaraciones pasadas. En junio de 2025, el funcionario informó que 70.000 personas se encontraban en la lista de espera. Los aplicantes deben pagar durante el proceso una cuota de 15.000 dólares, lo que permite hacer una “rigurosa evaluación” de quienes solicitan el visado, que eventualmente abre el camino a la ciudadanía estadounidense. El secretario afirma que cientos de aplicaciones siguen en espera de aprobación.

El programa también permite a las corporaciones invertir 2 millones de dólares en un empleado nacido en el extranjero, junto con una cuota anual de mantenimiento del 1%. “Es, en esencia, la tarjeta verde (green card), pero mejorada”, indicó el presidente Trump durante el lanzamiento, apuntando que la visa tendría un costo de 5 millones de dólares ―que luego bajó a 1 millón― y garantizando que la iniciativa atraería talento extranjero a Estados Unidos y contribuiría al aumento de los ingresos federales. En realidad, el republicano lo que hizo fue reemplazar el programa EB-5, un visado con décadas de antigüedad que ofrecía residencia legal a inversionistas con capacidad de invertir un millón de dólares en una empresa con al menos 10 empleados.

La golden visa cuenta con un ostentoso sitio web que abre con la frase “Desbloquea tu vida en Estados Unidos” sobre una imagen de una tarjeta dorada que lleva el rostro de Donald Trump, junto a un águila calva, la Estatua de la Libertad y su firma garabateada. La página ahora promociona la próxima “Tarjeta Platino Trump” ―esta sí con un valor de 5 millones de dólares― que brinda un particular incentivo fiscal a los interesados.

“Los ciudadanos extranjeros pueden inscribirse ahora y asegurar su lugar en la lista de espera para la Tarjeta Trump Platinum. Una vez lanzada, y tras el pago de una tarifa de procesamiento de 15.000 dólares al Departamento de Seguridad Nacional, y una posterior contribución de 5 millones de dólares, podrán permanecer hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos a impuestos estadounidenses sobre ingresos obtenidos fuera del país”, se puede leer en el apartado correspondiente.

El secretario Lutnick no ofreció detalles sobre el uso que se le dará a los fondos obtenidos por los trámites del visado. “El uso de este dinero lo determinará la Administración, buscando que sea para el beneficio de la nación”, agregó.

Si bien la Administración Trump ha construido una intensa narrativa contra la inmigración y opera una ofensiva migratoria que ya supera el medio millón de deportados, se ha mostrado a favor de la llegada de millonarios y profesionales cualificados al país, diseñando para tal fin programas como el de la tarjeta dorada. Esta idea es relativamente común en países del primer mundo, como Reino Unido, Australia, Canadá e Italia, todos con sus propias versiones de visados ​​de oro.