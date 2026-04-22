Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 22 de abril

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE celebra este sorteo de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

La ONCE sigue repartiendo suerte diariamente con el Cupón diario, que de lunes a jueves reparte un primer premio de 500.000 euros al número más la serie.

Los viernes es el momento del Cuponazo y los fines de semana el Sueldazo se convierte en el protagonista.

Además, por si todos estos premios y sus millonarias cantidades premiadas fuesen poco, ONCE pone en marcha sus Sorteos Extraordinarios en fechas señaladas, el siguiente es el Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, que se celebra el próximo 3 de mayo y reparte un primer premio de 17 millones de euros.

Los décimos para probar suerte ya están a la venta en puntos de venta autorizados y en la página web oficial de JuegosOnce.es.

Resultados del sorteo del Cupón diario de la ONCE de hoy

Este miércoles día 22 de abril, los números premiados han sido los siguientes:

Número: 11628

Serie: 031

Todos los premios del Cupón Diario de la ONCE

Hay que tener en cuenta que en un mismo cupón no pueden acumularse varios premios.

11628 serie 031 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

11628 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

1162 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

1628 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

116 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

628 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

11 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

28 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

1 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

8: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.