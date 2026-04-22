Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 22 de abril

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de Bonoloto, de lunes a domingo.

Consulte si ha resultado agraciado con los números premiados del sorteo de este miércoles

La Bonoloto es uno de los protagonistas de los sorteos de SELAE de este miércoles, entre los numerosos premios que reparte Loterías y Apuestas del Estado hoy, este juego es por la parte proporcional de la recaudación.

En el sorteo de Bonoloto de ayer martes hubo un afortunado de primera categoría, que se llevó un premio de más de 5 millones de euros y selló su boleto ganador en Málaga.

Además, hubo tres acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 68.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Cantabria, Madrid y Murcia.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este miércoles 22 de abril han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 17, 21, 22, 38, 42, 47

Número complementario: 5

Reintegro: 3

Todos los premios

Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario

Tercera categoría: Acertar 5 números.

Cuarta categoría: Acertar 4 números.

Quinta categoría: Acertar 3 números.

Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprobar los números premiados

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

Cómo cobrar los décimos premiados

Recuerda la normativa de Loterías y Apuestas el Estado para cobrar tus décimos premiados: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.