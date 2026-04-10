Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 10 de abril

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

Este viernes 10 los protagonistas de SELAE son la Bonoloto y el Euromillones, que reparte hoy un bote de 105 millones de euros a los agraciados, mientras la Bonoloto se juega por la parte proporcional de la recaudación.

Este sorteo es todo un clásico de Loterías y Apuestas del Estado, ya que se celebra de forma ininterrumpida desde 1988 y de lunes a domingo.

En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves hubo dos ganadores de primera categoría, que se llevaron un premio de más de 600.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Cádiz y en Valencia.

Además, hubo un acertante de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 100.000 euros y selló su boleto premiado en Alicante.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 10 de abril han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 1, 3, 6, 16, 48, 49

El complementario: 36

El reintegro: 0

Todos los Premios

Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: acierto del número de reintegro

El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.

¿Y si tengo suerte?

Una vez terminados los sorteos del día y comprobados los números premiados en la página web de SELAE o de EL PAÍS es necesario tener en cuenta la normativa de Loterías y Apuestas del Estado para poder cobrar.

Si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.