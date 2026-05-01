Así es Dimitris Giannakopoulos, el polémico presidente del Panathinaikos que tiene en jaque a la Euroliga

Cuando el Valencia Basket-Panathinaikos estaba en sus minutos más tensos, Dimitris Giannakopoulos (Atenas, 52 años), presidente y propietario del club griego, se levantó de su asiento, situado junto al banquillo de su equipo, pasó por detrás de los jugadores y el cuerpo técnico, y comenzó a protestar airadamente a espaldas de la mesa de anotadores. Luego lo tuvieron que devolver a su localidad, tras la publicidad, donde siguió haciendo gestos de desprecio. Al acabar el partido, Pedro Martínez dijo que era “un impresentable” y que la Euroliga debería tomar medidas. El Valencia Basket emitió un comunicado en la misma línea. El enfrentamiento lo estiró un poco más el empresario al tildar al técnico barcelonés de “mentiroso” y acusarle de no saber perder. La Euroliga ha decidido abrirle expediente y se prevé una sanción similar a la que ya recibió el año pasado: cinco partidos sin poder asistir a un pabellón y una multa económica.

El Panathinaikos respondió este viernes con otro comunicado en el que denuncia “incidentes inaceptables” que van desde el lanzamiento de objetos a su banquillo a la persecución de Isaac Nogués, jugador del Valencia, a Kendrick Nunn. Por suerte, el joven se resbaló mientras corría tras él. La nota incluye la protesta porque se sintieron acosados por el personal de seguridad y porque el club llamó a la policía para que intentara detener a Giannakopoulos.

La serie de cuartos de final viaja, con 0-2 para los griegos, a Atenas, al tórrido OAKA, donde se espera un ambiente infernal. El técnico Ergin Ataman ya se despidió de la prensa en Valencia con una frase amenazante. “Nos vemos en Atenas”, dijo antes de levantarse y marcharse sin aceptar preguntas. La duda es si allí estará Dimitris Giannakopoulos o ya habrá sido sancionado. El Panathinaikos puede sentenciar la eliminatoria tanto el miércoles 6 como el viernes 8 de mayo, las fechas programadas para el tercer encuentro y, si fuera necesario, el cuarto. El club, uno de los propietarios de la Euroliga, quedará exento de castigo por la actitud injustificable de su propietario.

Dimitris Giannakopoulos es un empresario ateniense de 52 años, hijo único, que heredó la compañía farmacéutica de su padre, Pavlos Giannakopoulos (1929-2018). El abuelo, Dimitrios, había abierto una farmacia, en 1924, en la avenida Peirairos, que comunica el centro de Atenas con el puerto del Pireo. Pavlos fundó la empresa Pharmagian en 1960, que, en 1971, pasó a llamarse Vianex. El negocio se dedica a producir medicamentos y comercializar en Grecia productos de las grandes empresas farmacéuticas del mundo. Vianex ganó 443 millones de euros en 2022 y, según datos de 2020, tiene 1.242 empleados. Dimitris también posee el 50% de la empresa Superfoods, de complementos alimenticios y productos naturales.

Su padre revolucionó el baloncesto con fichajes de grandes estrellas del baloncesto como Dominique Wilkins, Byron Scott, Nikos Gallis, Stojan Vrankovic o Dino Radja. En 2012 dejó las riendas del equipo en manos de su hijo, Dimitris. Tras perder un derbi con el Olympiacos, en 1999, entró en el vestuario para criticar al entrenador. Dino Radja, un célebre pívot croata de 2,11m, le agredió. Tiempo después confirmó el altercado en una entrevista con ‘Meridian Sport’. “Le pegué al hijo del jefe, el actual presidente. Pido perdón”, declaró.

El hijo heredó también el carácter impetuoso de su padre. Tras otro duelo con el Olympiacos, le dijo al árbitro: ”Escribe lo que quieras en el acta del partido, pero ten por seguro que me encontrarás delante de ti”. Y en 2016 entró en el vestuario e insultó a Vassilis Spanoulis, al que le dedicó graves amenazas. “Te mataré a ti y a tu familia, me follaré a tu madre. Mandaré a tu esposa y tus hijos a la tumba. Jodido bastardo”. Después le pidió disculpas.

Su historial está plagado de incidentes. En 2017, tras caer ante el Fenerbahçe, castigó al equipo a volver en autobús desde Estambul hasta Atenas. Un viaje de 12 horas que varios jugadores se saltaron al comprarse un billete de avión que evitara esa humillación. Tras otro encuentro con el Fenerbahçe, escribió palabras fuera de tono en las redes sociales. “Odio eterno a Obradovic. Voy a follarme a todos los hinchas turcos hasta que sangren”, puso. La Euroliga castigó sus comentarios con 12 meses de suspensión sin poder asistir a partidos europeos. “Sus declaraciones públicas ponen en peligro las relaciones armoniosas entre clubes y perjudican el deporte del baloncesto”, decía el comunicado de la Euroliga. Luego apeló y el castigo se redujo a la mitad con 50.000 euros de multa. Giannakopoulos desafió a la liga y se presentó en el palco durante el partido contra el Olympiacos, una provocación que le costó 60.000 euros más.

Giannakopoulos, eternamente indignado con el arbitraje, envió una carta en 2018 a diferentes medios europeos con una información que, según él, documentaba los perjuicios que había sufrido su equipo ante rivales como Fenerbahçe, Olympiacos y Real Madrid. Todas las derrotas parecen escocerle y después de una contra el Barcelona exigió que se revisaran las cuentas bancarias de Costas Rigas (responsable arbitral de la Euroliga), insinuando que había sido ‘untado’.

Sus actitudes reprochables le han costado diferentes sanciones, como en 2015, cuando fue obligado a pagar 150.000 euros de multa por “amenazas verbales extremas” en un partido contra el CSKA. Nada de esto le atempera. Giannakopoulos es un tipo arrogante que campa a sus anchas por los pabellones de media Europa, que no le importa fumar en lugares donde no está permitido y que es capaz de ofrecer 10.000 euros a aquellos que le facilitaran información sobre un hincha que le escupió. En la pasada Final Four de Abu Dhabi ya fue castigado por el comité de competición, un órgano independiente de la Euroliga, con cinco partidos sin poder entrar en el pabellón y una multa económica. Ahora se expone a perderse el desenlace con el Valencia Basket y después, si se clasifica el Panathinaikos, la Final Four.