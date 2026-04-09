La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 9 de abril

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

El sorteo de La Primitiva de este jueves se juega por un bote de 2 millones de euros

El sorteo de La Primitiva se juega desde el año 1763, cuando se empezó a celebrar bajo el nombre de “lotería por números”. Aunque se canceló durante un tiempo, volvió de forma definitiva en 1985 con el nombre actual.

Ofrece una variedad de premios que dependen de la cantidad de números acertados. Los diferentes premios se dividen en categorías y es necesario acertar tres números hasta la categoría especial, que incluye seis números más el reintegro. Además, existe la opción de jugar al Joker, que ofrece premios adicionales con un código de siete cifras.

Las cantidades de los premios son orientativas, ya que dependen tanto de la recaudación total como del número de acertantes en cada categoría.

Bote de La Primitiva de este jueves, 9 de abril de 2026.

¿Cómo se juega a la Primitiva?

La participación puede hacerse mediante apuestas simples o múltiples. En las apuestas simples se eligen seis números entre el 1 y el 49 en un boleto, ya sea en un punto de venta físico o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado.

Las apuestas múltiples permiten seleccionar más de seis números, sin un límite concreto, y también pueden realizarse tanto presencialmente como online.

Todas las categorías de premios

Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado

Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros

Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros

Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros

Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros

Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros

Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

Horario y dónde ver el sorteo

La Primitiva se celebra tres veces a la semana: lunes, jueves y sábado, a las 21:40 horas. Tras la emisión, los resultados pueden consultarse en la página oficial de Loterías y en la web de EL PAÍS para comprobar si tu combinación ha sido premiada.