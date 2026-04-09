Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 9 de abril

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo

Loterías y Apuestas del Estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo, este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

El Juego de la Bonoloto

Este tipo de juego se caracteriza por ser diferente a los sorteos de cupones diarios y funciona a través de apuestas. Se deben seleccionar un mínimo de 6 números para cada apuesta, si se escoge una apuesta simple, o hasta 11 números (solo cinco en cada apuesta) si se opta por las apuestas múltiples.

El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 €, lo que significa que debes incluir al menos dos apuestas si tu boleto participa en un único sorteo.

Todos los Premios

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

1ª categoría (6 aciertos)

2ª categoría (5 aciertos + número complementario)

3ª categoría (5 aciertos)

4ª categoría (4 aciertos)

5ª categoría (3 aciertos)

Reintegro

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

Horario y dónde ver la Bonoloto

Este sorteo se celebra todos los días a partir de las 21:30 horas. Puede verse en directo en la página web de Loterías y Apuestas del Estado, donde se retransmiten todos los sorteos diarios.

Si no puedes seguir la emisión en vivo, los resultados completos quedan disponibles al finalizar el sorteo, tanto en la página oficial como en el sitio web de EL PAÍS.