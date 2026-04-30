Pumas contra América: calles cerradas, transporte especial y seguridad para el clásico capitalino

Jugadores de los Pumas en Ciudad de México, el 21 de abril.

El partido, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, se celebra este domingo 3 de mayo

Ciudad de México se prepara para uno de los eventos deportivos de mayor tensión y convocatoria: el encuentro entre los Pumas de la Universidad y las Águilas del América. Para el clásico capitalino, el Gobierno de la ciudad ha desplegado un dispositivo que incluye miles de agentes, cortes a la circulación y rutas de transporte exclusivas para garantizar la seguridad en medio de la pasión futbolística.

Cuándo, dónde y a qué hora es el partido

El encuentro, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, será el domingo 3 de mayo a las 17.00 horas en el recién inaugurado Estadio Azteca. El partido de vuelta está programado para el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, donde se aplicará un operativo espejo.

Cierres y alternativas viales

El tráfico en el sur de la capital, donde se ubica el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), se verá severamente afectado desde las 13.00 horas. La Subsecretaría de Control de Tránsito realiza cortes parciales y totales en arterias clave de la alcaldía Coyoacán y Tlalpan.

Vías con cierres o afectaciones:

Calzada de Tlalpan (reducción de carriles y posibles cortes a la altura de las estaciones del Tren Ligero próximas al estadio)

Anillo Periférico Sur

Calzada Acoxpa

Alternativas viales:

Viaducto Tlalpan

Avenida Santa Úrsula

Bulevar Gran Sur

Avenida del Imán

Avenida Santo Tomás

Opciones de transporte público

Para disuadir el uso del automóvil en una zona con estacionamiento limitado, la SEMOVI ha habilitado el servicio de transporte especial. Estas rutas operarán desde las 13.00 con un costo de 22,50 pesos. Se podrá pagar con la tarjeta de movilidad integrada o con tecnología contactless.

Puntos de salida hacia el estadio:

Origen Destino Auditorio: calle Auditorio Nacional s/n esquina con Reforma CETRAM Huipulco Santa Fe: Juan Salvador Agraz 30-20, Lomas de Santa Fe CETRAM Huipulco Six Flags: Carretera Picacho-Ajusco, Jardines del Ajusco CETRAM Huipulco Parque Ecológico Xochimilco: Canal de Garay, Anillo Periférico CETRAM Huipulco Parque México: avenida Sonora, casi esquina con avenida México CETRAM Huipulco San Jerónimo: Tarasquillo s/n, San Jerónimo Lídice CETRAM Huipulco CETRAM Constitución de 1917 CETRAM Huipulco Plaza Carso: Lago Zúrich 245, colonia Granada Santa Úrsula / Santo Tomás Bellas Artes: avenida Juárez y Eje Central Santa Úrsula / Santo Tomás Estadio Olímpico Universitario: Terminal CU (avenida Universidad 4223) Santa Úrsula / Santo Tomás Reforma: Ángel de la Independencia Santa Úrsula / Santo Tomás Palacio de los Deportes: Sobre Circuito Interior (frente al recinto) Santa Úrsula / Santo Tomás

Para el regreso, las unidades estarán estacionadas en zonas designadas para evacuar a la afición de forma rápida hacia sus puntos de origen.

Se han habilitado bahías específicas de ascenso y descenso en los siguientes puntos:

Viaducto Tlalpan y Acoxpa.

Renato Leduc y Periférico.

Intersecciones de avenida Acoxpa con Calzada Acoxpa y División del Norte.

Bulevar Gran Sur y avenida del Imán.

Asimismo, se dispondrá de un parque vehicular de 1.000 taxis autorizados para garantizar un servicio seguro y regulado durante el operativo.

Accesos al Estadio Azteca

El protocolo de Última Milla establece un perímetro de seguridad estrictamente peatonal, así que queda restringido el acceso a vehículos no autorizados. El ingreso a la zona estará limitado exclusivamente a asistentes que presenten su boleto y a personas residentes que acrediten su domicilio mediante documentación oficial.

La zona de restricción vehicular queda delimitada por las siguientes vialidades:

Avenida Santa Úrsula

Circuito Azteca y la lateral de Anillo Periférico;

avenida del Imán y el área de Gran Sur;

así como Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida de las Torres.

Rutas peatonales

Con el objetivo de optimizar el flujo y la seguridad de los asistentes, se han diseñado siete rutas estratégicas que conectan diversos puntos de arribo con los accesos principales (A) y secundarios (B) del recinto: