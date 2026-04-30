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México
Liga MX

Pumas contra América: calles cerradas, transporte especial y seguridad para el clásico capitalino

El partido, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, se celebra este domingo 3 de mayo

Jugadores de los Pumas en Ciudad de México, el 21 de abril.Eloisa Sanchez (REUTERS)
Paola Alín
Paola Alín
México -
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Ciudad de México se prepara para uno de los eventos deportivos de mayor tensión y convocatoria: el encuentro entre los Pumas de la Universidad y las Águilas del América. Para el clásico capitalino, el Gobierno de la ciudad ha desplegado un dispositivo que incluye miles de agentes, cortes a la circulación y rutas de transporte exclusivas para garantizar la seguridad en medio de la pasión futbolística.

Cuándo, dónde y a qué hora es el partido

El encuentro, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, será el domingo 3 de mayo a las 17.00 horas en el recién inaugurado Estadio Azteca. El partido de vuelta está programado para el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, donde se aplicará un operativo espejo.

Cierres y alternativas viales

El tráfico en el sur de la capital, donde se ubica el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), se verá severamente afectado desde las 13.00 horas. La Subsecretaría de Control de Tránsito realiza cortes parciales y totales en arterias clave de la alcaldía Coyoacán y Tlalpan.

Vías con cierres o afectaciones:

  • Calzada de Tlalpan (reducción de carriles y posibles cortes a la altura de las estaciones del Tren Ligero próximas al estadio)
  • Anillo Periférico Sur
  • Calzada Acoxpa

Alternativas viales:

  • Viaducto Tlalpan
  • Avenida Santa Úrsula
  • Bulevar Gran Sur
  • Avenida del Imán
  • Avenida Santo Tomás

Opciones de transporte público

Para disuadir el uso del automóvil en una zona con estacionamiento limitado, la SEMOVI ha habilitado el servicio de transporte especial. Estas rutas operarán desde las 13.00 con un costo de 22,50 pesos. Se podrá pagar con la tarjeta de movilidad integrada o con tecnología contactless.

Puntos de salida hacia el estadio:

OrigenDestino
Auditorio: calle Auditorio Nacional s/n esquina con ReformaCETRAM Huipulco
Santa Fe: Juan Salvador Agraz 30-20, Lomas de Santa FeCETRAM Huipulco
Six Flags: Carretera Picacho-Ajusco, Jardines del AjuscoCETRAM Huipulco
Parque Ecológico Xochimilco: Canal de Garay, Anillo PeriféricoCETRAM Huipulco
Parque México: avenida Sonora, casi esquina con avenida MéxicoCETRAM Huipulco
San Jerónimo: Tarasquillo s/n, San Jerónimo LídiceCETRAM Huipulco
CETRAM Constitución de 1917CETRAM Huipulco
Plaza Carso: Lago Zúrich 245, colonia GranadaSanta Úrsula / Santo Tomás
Bellas Artes: avenida Juárez y Eje CentralSanta Úrsula / Santo Tomás
Estadio Olímpico Universitario: Terminal CU (avenida Universidad 4223)Santa Úrsula / Santo Tomás
Reforma: Ángel de la IndependenciaSanta Úrsula / Santo Tomás
Palacio de los Deportes: Sobre Circuito Interior (frente al recinto)Santa Úrsula / Santo Tomás

Para el regreso, las unidades estarán estacionadas en zonas designadas para evacuar a la afición de forma rápida hacia sus puntos de origen.

Se han habilitado bahías específicas de ascenso y descenso en los siguientes puntos:

  • Viaducto Tlalpan y Acoxpa.
  • Renato Leduc y Periférico.
  • Intersecciones de avenida Acoxpa con Calzada Acoxpa y División del Norte.
  • Bulevar Gran Sur y avenida del Imán.

Asimismo, se dispondrá de un parque vehicular de 1.000 taxis autorizados para garantizar un servicio seguro y regulado durante el operativo.

Accesos al Estadio Azteca

El protocolo de Última Milla establece un perímetro de seguridad estrictamente peatonal, así que queda restringido el acceso a vehículos no autorizados. El ingreso a la zona estará limitado exclusivamente a asistentes que presenten su boleto y a personas residentes que acrediten su domicilio mediante documentación oficial.

La zona de restricción vehicular queda delimitada por las siguientes vialidades:

  • Avenida Santa Úrsula
  • Circuito Azteca y la lateral de Anillo Periférico;
  • avenida del Imán y el área de Gran Sur;
  • así como Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida de las Torres.

Rutas peatonales

Con el objetivo de optimizar el flujo y la seguridad de los asistentes, se han diseñado siete rutas estratégicas que conectan diversos puntos de arribo con los accesos principales (A) y secundarios (B) del recinto:

  • Santa Úrsula: recorrido desde la calle San Pedro hasta San Benjamín, con conexión directa a los Accesos A y B
  • Parque Cantera: trayecto desde el centro comercial Gran Sur por avenida del Imán hacia Circuito Azteca
  • Avenida Estadio Azteca: ruta desde el cruce de Periférico y avenida del Imán hasta Luis Murillo
  • Periférico y Renato Leduc: a través de Luis Murillo y Circuito Azteca
  • Periférico y Calzada de Tlalpan: avance por Tlalpan hacia el corredor de Luis Murillo
  • Paseo Acoxpa: ingreso habilitado sobre Calzada Acoxpa con paso exclusivo por el puente de piedra.
  • Calzada de Tlalpan - El Vergel: conexión desde las estaciones El Vergel y Estadio Azteca del Tren Ligero hacia los accesos A y B.
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