Unai Sordo: “Si la inflación crece hay que volver a subir el salario mínimo este año”

El líder de CC OO señala a las autonomías y los grandes tenedores como los grandes culpables de la crisis de la vivienda y se vuelve a descartar como opción para liderar la izquierda

El secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Unai Sordo (Barakaldo, Bizkaia, 53 años), defiende que los sindicatos batallen para conseguir subidas salariales, pero también ante la privatización de la sanidad y la educación o el desorbitado precio de la vivienda. Ese asunto, que mengua la capacidad adquisitiva de tantos trabajadores, entra en la pancarta del Día de los Trabajadores este año.

Pregunta. En una jornada sobre reivindicaciones laborales ponen la vivienda en el centro. ¿Quién tiene más culpa de este problema?

Respuesta. Lo que ha pasado con la vivienda son cinco o seis décadas de políticas erróneas que concibieron la vivienda como un bien de ahorro, de inversión o de especulación. Políticas que desplegaron viviendas sociales insuficientes y que se desclasificaron. A esto se suma un incremento muy importante de la población en España y nuevos usos de la vivienda como bien turístico. Creo que las comunidades autónomas, que son las que ejercen las competencias en materia de vivienda, y el cambio en la estructura de propiedad por la proliferación de grandes tenedores, son los dos grandes focos que están retardando ser mucho más ambiciosos para bajar el precio de las casas.

P. Si es un problema que afecta ya al tejido productivo, ¿por qué no se arregla?

R. Ya está frenando el crecimiento porque buena parte de los empleos empiezan a tener problemas para cubrirse, más intensamente los de temporada. No se soluciona porque hay que tomar muchas medidas que afectan a muchas instituciones y con muy diferentes intereses económicos. Requeriría un gran consenso interinstitucional. Hay que abandonar debates bizantinos como el de si hay o no que construir más. Con un incremento de la población de 3,5 millones claro que hay que construir más, pero a precios asequibles. Solo construyendo más no se bajan los precios. La inversión pública debe aproximarse a un 1% del PIB. No solo se requieren muchos recursos, sino audacia regulatoria y tocar intereses económicos muy concretos.

P. ¿Detectan frustración entre los trabajadores por la promesa incumplida de reducir la jornada?

R. La promesa incumplida en todo caso atañe a los responsables políticos. Pero sí es verdad que se ha generado una cierta frustración, sobre todo en las plantillas que más lo esperaban. Por ejemplo en el comercio textil, donde hay un sentimiento muy favorable a la reducción de la jornada laboral. Era una apuesta que valía la pena dar. Pero nosotros no nos hemos engañado en ningún momento: sabíamos que no iba a ser una legislatura de muchísimas leyes y menos de normas transformadoras en materia laboral. No renunciamos a esta reducción del tiempo de trabajo a través de la negociación colectiva.

Sordo, en su despacho durante la entrevista. Jaime Villanueva

P. ¿Entiende el enfado de la dependienta que a la vez ve cómo siete meses después de fracasar la reducción de jornada en el Congreso se aprueba la jornada de 35 horas para los empleados públicos del Estado?

R. Vivimos un tiempo en el que se quieren confundir los derechos que logran determinadas partes de la sociedad con privilegios; es una dialéctica que se está tratando de implantar y que es muy peligrosa. Hay que hacer un esfuerzo de pedagogía, decir que no se trata tanto de enfadarse ante alguien que tiene las 35 horas, sino de organizarse. Porque si se organiza la clase trabajadora en cualquier sector se puede reducir notablemente la jornada laboral.

Y, llegado el caso, como sindicatos y trabajadores, hay que establecer conflicto, una pugna en el marco de la negociación de los convenios colectivos. CC OO está dispuesta a favorecer estos conflictos donde la patronal no se avenga a a unas condiciones salariales y de jornada dignas. La negativa de la CEOE a abordar esta cuestión en la negociación colectiva es la muestra del cinismo que ha tenido la patronal en toda la negociación, porque solo veían problemas en que fuera a través de una ley, pero ahora tampoco lo quieren en los convenios.

P. ¿La parte socialista del Gobierno está frenando el registro horario?

R. El Gobierno no tendría ninguna explicación para no impulsar una regulación de registro horario, aunque tuviera que hacer algún tipo de modificación para adecuarla a las observaciones del Consejo de Estado. A mí me dicen que la parte socialista no está frenando esta regulación. También es verdad que en el Consejo de Estado —que emitió un informe muy desfavorable a la norma que impulsa Trabajo— la ponente fue la ex ministra socialista del ramo, Magdalena Valerio, y el organismo está presidido por la también ex vicepresidenta del Gobierno con el PSOE, Carmen Clavo. A nosotros nos juran y perjuran que solo se modificarán cuestiones menores. Esto urge porque tenía que estar listo antes del verano.

P. ¿Cree que el repunte de la inflación por la guerra en Irán exige volver a subir el salario mínimo antes de que acabe el año?

R. Si se consolida un incremento fuerte de precios, como tiene pinta tal como va la guerra en Oriente Medio, hay que proteger las rentas de las familias. Creo que hay que subir salarios y particularmente el salario mínimo. Este debate se tiene que abrir. Además habría que abordar una transferencia directa a las personas que están por debajo de los ingresos medios, a través de un impuesto negativo, para evitar sistemas excesivamente complejos que dejen fuera a una parte de los posibles perceptores.

P. La inteligencia artificial (IA) está generando ya despidos en tecnológicas por todo el mundo. ¿En qué sectores los esperan en España?

R. La IA está teniendo un efecto todavía limitado, aunque va a transformar muchísimos empleos. Y hay un elemento que no se ha valorado lo suficiente: por primera vez un cambio tecnológico va a afectar, sobre todo, a empleos de cualificación media y alta y esto va a tener consecuencias en términos sociales. Habrá que estar preparados para impulsar planes de recualificación permanente para que los cambios no dejen a la gente fuera del mercado laboral. También habrá que abrir paso a reflexiones sobre rentas sustitutorias del trabajo para las personas a las que estos cambios tan disruptivos les pillen en edades donde está demostrado que es muy difícil volver a reincorporarse a los puestos de trabajo.

El líder de CC OO, en la sede de su sindicato en Madrid. Jaime Villanueva

P. ¿Qué valoración hace del paso de Yolanda Díaz por el Gobierno?

R. Creo que con el paso del tiempo se pondrá más en valor. Sus mayores méritos han sido hacer que la política laboral sea autónoma respecto a la política económica ortodoxa que se había hecho en España en las últimas décadas. Y también haber logrado cambiar la orientación que tenía España, recurriendo a la devaluación salarial como forma de hacer frente a las crisis. Estos no son solo méritos suyos, pero no se entenderían sin el papel que ha jugado. Y por eso va a pasar un poco a la historia.

P. Hablando de líderes de la izquierda, ¿cuántas veces le han pedido que dé el salto a la política?

R. No me lo han pedido. Es un tema que se mueve en la rumorología, pero a mí no me lo han pedido.

P. ¿Y tiene a alguien en mente?

R. No puedo entrar ahí. Eso sería una temeridad por mi parte y no sé si un favor a nadie. No creo que vayan a tener un problema de liderazgo. Tienen que entender que hace diez años les fue bien contraponiendo el pueblo a la élite, pero ahora la pugna es sobre cómo desde el espacio de la izquierda se ofrece también un propósito de certeza y seguridad. La gente quiere opciones previsibles para repetir una mayoría progresista en España.