Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 8 de abril

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE celebra este sorteo de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

El cupón diario de la ONCE se ha convertido en uno de los sorteos más emblemáticos de la lotería en España. Su popularidad no solo se debe a la amplia variedad de premios que ofrece, sino también a que permite participar cada día de lunes a jueves, brindando frecuentes oportunidades de ganar.

Resultados del sorteo del Cupón diario de la ONCE de hoy

Este miércoles día 8 de abril, los números premiados han sido los siguientes:

Número: 64322

Serie: 005

Todos los premios del Cupón Diario

64322 serie 005 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

64322 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

6432 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

4322 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

643 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

322 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

64 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

22 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

6 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

2: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

¿Qué otros sorteos ofrece la ONCE?

Además del sorteo del cupón diario de lunes a jueves, la ONCE ofrece un sinfín de posibilidades para ser agraciado con sus numerosos premios. Están los sorteos extraordinarios que se celebran en fechas especiales y otros que se juegan de forma habitual.

Entre los sorteos extraordinarios destaca el Sorteo del Día del Padre o el Sorteo Extra del Día de la Madre, que se celebra todos los años el primer domingo de mayo. Ambos reparten un primer premio de 17 millones de euros.

Entre los sorteos habituales tenemos el Cuponazo, que se celebra los viernes y ofrece premios millonarios, el Sueldazo Fin de Semana, con sorteos los sábados y domingos, que incluye premios en efectivo y sueldos mensuales durante 20 años. También hay otros menos frecuentes como el sorteo europeo Eurojackpot o el Triplex de la ONCE que se realiza de forma diaria con varios sorteos al día.