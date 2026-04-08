Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 8 de abril

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de Bonoloto, de lunes a domingo.

El sorteo de Bonoloto de este miércoles se juega por un bote de 600.000 euros

Loterías y Apuestas del Estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo, este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

¿Cómo se juega?

La Bonoloto consiste en un sorteo en el que se deben escoger un mínimo de 6 números (del 1 al 49) para realizar cada una de las apuestas. Los números escogidos pueden ser seleccionados por cada jugador o de forma automática mediante las máquinas que existen en las administraciones de lotería.

Existen las apuestas simples, que son aquellas en las que se seleccionan 6 números, y también las apuestas múltiples, en las que se pueden seleccionar hasta 11 números.

Durante cada sorteo, además de los seis números ganadores, también se extraen un número complementario y un reintegro.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados del sorteo de hoy miércoles 8 de abril son los siguientes:

Combinación ganadora: 23, 33, 35, 38, 46, 49

Complementario: 6

Reintegro: 6

En el sorteo de Bonoloto de ayer martes no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo cuatro ganadores de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 35.000 euros cada uno y sellaron sus boletos premiados en Barcelona, Pontevedra y dos en Barcelona.

Todos los premios

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora.

Los premios se distribuyen de la siguiente manera: 1ª categoría (6 aciertos), 2ª categoría (5 aciertos + número complementario), 3ª categoría (5 aciertos), 4ª categoría (4 aciertos), 5ª categoría (3 aciertos) y el reintegro. El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

¿Cuánto voy a cobrar si gano algún premio?

La cantidad premiada en cada uno de los premios no es está establecida, varía según la recaudación total del sorteo y el número de acertantes con los que cuente cada categoría.

La Bonoloto cuenta con varias categorías de premios que se distribuyen desde la primera, en la que se requieren 6 aciertos, hasta la quinta, en la que son necesarios tres aciertos y por último un reintegro.