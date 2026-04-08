Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 8 de abril
El sorteo de Bonoloto de este miércoles se juega por un bote de 600.000 euros
Loterías y Apuestas del Estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo, este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.
¿Cómo se juega?
La Bonoloto consiste en un sorteo en el que se deben escoger un mínimo de 6 números (del 1 al 49) para realizar cada una de las apuestas. Los números escogidos pueden ser seleccionados por cada jugador o de forma automática mediante las máquinas que existen en las administraciones de lotería.
Existen las apuestas simples, que son aquellas en las que se seleccionan 6 números, y también las apuestas múltiples, en las que se pueden seleccionar hasta 11 números.
Hay cosas que harías toooodos los días como leer una postal de esa persona tan especial, o jugar a la #Bonoloto. Hoy #bote de 600.000 EUR. Juega de lunes a domingo desde 0,50€ la apuesta y consigue grandes premios. https://t.co/xLvsKUAceZ pic.twitter.com/VS1HMtni6m— BonoLoto (@bono_loto) April 8, 2026
Durante cada sorteo, además de los seis números ganadores, también se extraen un número complementario y un reintegro.
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Los números premiados del sorteo de hoy miércoles 8 de abril son los siguientes:
- Combinación ganadora: 23, 33, 35, 38, 46, 49
- Complementario: 6
- Reintegro: 6
En el sorteo de Bonoloto de ayer martes no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo cuatro ganadores de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 35.000 euros cada uno y sellaron sus boletos premiados en Barcelona, Pontevedra y dos en Barcelona.
BonoLoto: premios y ganadores del 07 de abril de 2026 https://t.co/Pmx1m4H8Xu— BonoLoto (@bono_loto) April 7, 2026
Todos los premios
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora.
Los premios se distribuyen de la siguiente manera: 1ª categoría (6 aciertos), 2ª categoría (5 aciertos + número complementario), 3ª categoría (5 aciertos), 4ª categoría (4 aciertos), 5ª categoría (3 aciertos) y el reintegro. El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.
¿Cuánto voy a cobrar si gano algún premio?
La cantidad premiada en cada uno de los premios no es está establecida, varía según la recaudación total del sorteo y el número de acertantes con los que cuente cada categoría.
La Bonoloto cuenta con varias categorías de premios que se distribuyen desde la primera, en la que se requieren 6 aciertos, hasta la quinta, en la que son necesarios tres aciertos y por último un reintegro.
Otros Sorteos
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.